2020-01-25T13:46:09+03:00
Общество

Гульназ Шафикова уволена с поста ректора Института развития образования Башкирии

Соответствующий приказ подписал Минобр республики
Владислав КАЗАНЦЕВ
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24 января Шафикова отработала последний день в БИРО24 января Шафикова отработала последний день в БИРО
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Гульназ Шафикову уволили с поста ректора Института образования Башкирии. Согласно приказу Министерства образования республики, которое она ранее возглавляла, вчера у нее был последний рабочий день. Трудовой договор был расторгнут в связи с истечением срока. Документ опубликовало издание «Медиакорсеть».

Шафиковой выплатят денежную компенсацию за неиспользованные дни отпусков с 25 января 2019 года. Возглавлять БИРО в качестве временно исполняющего обязанности будет проректор Альберт Ташбулатов. Ему полагается 50-процентная прибавка к зарплате.

Напомним, Гульназ Шафикова была министром образования Башкирии на протяжении трех лет – с 2015 по 2018 годы. Общественности она запомнилась двумя скандалами. Во-первых, грамматический конфуз: чиновница написала пост в своем Инстаграм с двумя ошибками в трех предложениях. Второй случай связан с плагиатом. Шафикова опубликовала чужие тексты по психологии под видом собственных. После этих инцидентов министр сложила свои полномочия и возглавила БИРО. Ее место занял Айбулат Хажин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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