«Удачи нам всем»: министр образования Башкирии оконфузилась в соцсетях

СЕГОДНЯ 13:11 2018-09-24T13:45:24+03:00

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В минувшее воскресенье, 23 сентября, на официальных страничках министра образования Башкирии Гульназ Шафиковой в Инстаграм и Вконтакте появилась любопытная публикация. Чиновница написала хвалебный пост в честь Санкт-Петербурга, куда прибыла вместе с другими представителями от республики на подведение итогов конкурса «Учитель года-2018». Короткая запись вызвала бурю негодования в социальных сетях.

— Питер навивает романтическое настроение. Все собираются здесь, чтобы быть на открытие всероссийского конкурса «Учитель года — 2018». Удачи нам всем! - написала министра образования Башкирии. (Орфография и пунктуация автора сохранены - Прим. ред.)

Спустя некоторое время запись была отредактирована, но возмущенные пользователи социальных сетей успели сохранить первоначальный текст.

Пристальное внимание на примитивные грамматические ошибки министра образования обратил блогер Дмитрий Эйгенсон.

«ГРАМОТНАЯ РЕЧЬ НУЖНА ЛЮБОМУ ЧЕЛОВЕКУ»

- Министру на ошибки в комментариях указали, она их исправила. Пошло обсуждение на тему допустимо ли это. Грамотная речь необходима любому человеку и уж тем более министру образования. Но что важнее - её знание орфографии и грамматики, или проблем сферы образования? - задал он риторический вопрос своим подписчикам в социальной сети Facebook.

С резкой критикой Гульназ Шафиковой не выступил только ленивый. В комментариях под записью Дмитрия Эйгенсона своим мнением поделились, в том числе, известные в республике общественные деятели. Организатор «Тотального диктанта» в Уфе Наталья Панчишина камня на камне не оставила от современной системы образования, которую, к слову, и возглавляет Гульназ Шафикова на региональном уровне.

- Да, это грубые ошибки. Сказывается отношение минобра к русскому языку в принципе. Даже сейчас, когда приняты поправки в Закон об образовании, гарантирующие право родителей на выбор русского языка как родного и добровольное изучение не родных языков, во многих школах нарушается этот закон. И вообще родителей «забыли» предупредить о возможности выбора самих учебных планов, среди которых «с родными языками» не самый предпочтительный. Родителей по-прежнему обманывают, иногда «выкручивают руки», заставляя выбирать не родной язык, либо региональный компонент. А это напрямую зависит от министра образования республики, - возмущается женщина.

С резкой критикой на пост Гульназ Шафиковой обрушились и другие пользователи соцсетей.

- Была бы она министром экономики и выложила бы пост с ошибками - ещё туда-сюда. Но неграмотный министр образования - это оксюморон. По логике: элементарная грамотность - это база всего образования. Если человек не знает азов, как он может говорить о более высоких материях? - возмущается Екатерина Кондратьева.

«ЭКСПЕРИМЕНТ УДАЛСЯ»

В понедельник, 24 сентября, история получила неожиданное продолжение. Гульназ Шафикова написала в своем Инстаграм короткое пояснение того, что произошло днем ранее.

- Эксперимент удался! Спасибо дедушке Фрейду - «сшибки» срабатывают! Всего две ошибки в трех предложениях и уже обсуждают в газетах. Круто! Спасибо, прошу прощения за ошибки, больше экспериментировать не буду, - написала министр.

Стоит отметить, что тяга к психологическим экспериментам Гульназ Шафиковой может быть связана с тем, что по образованию она - психолог.