2018-10-07T16:47:19+03:00
Общество

Зато без ошибок: минобразования Башкирии выдала чужие тексты по психологии за свои

Гульназ Шафикова снова оконфузилась
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Гульназ Шафикова, психолог в прошлом, скопировала чужие тексты «от и до» и выложила в своем аккаунте во «Вконтакте» без указания источника.Гульназ Шафикова, психолог в прошлом, скопировала чужие тексты «от и до» и выложила в своем аккаунте во «Вконтакте» без указания источника.
Изменить размер текста:

Министр образования Башкирии снова оконфузилась – журналистка Елена Садыкова на странице чиновницы обнаружила свои авторские тексты на тему психологии.

Гульназ Шафикова, психолог по образованию, скопировала их «от и до» и выложила в своем аккаунте во «Вконтакте» без указания источника. Эти тексты Елена выкладывала в своем телеграмм-канале «Заметки психолога».

фото: скриншоты со страниц

фото: скриншоты со страниц

- Как-то и лестно, и возмутительно одновременно. Не знаю, как реагировать, - пишет Елена.

Комментаторы предположили, что социальные сети министра ведет SMM-менеджер, а не сама лично, поэтому женщина ни при чем. А кто-то отреагировал очень остро.

- И с одной стороны, страшно последние крупицы чиновничьей искренности уничтожить вот этими всеми комментариями злыми, а с другой - ну правда, статус обязывает смотреть, откуда и что ты берешь, тем более, на профессиональную тему, - пишет журналистка в комментариях.

фото: скриншоты со страниц

фото: скриншоты со страниц

Напомним, 23 сентября, на официальных страничках министра образования Башкирии Гульназ Шафиковой в Инстаграм и Вконтакте появилась любопытная публикация. Чиновница написала хвалебный пост в честь Санкт-Петербурга, куда прибыла вместе с другими представителями от республики на подведение итогов конкурса «Учитель года-2018». Короткая запись вызвала бурю негодования в социальных сетях, поскольку министр допустила две ошибки в трех предложениях.

— Питер навивает романтическое настроение. Все собираются здесь, чтобы быть на открытие всероссийского конкурса «Учитель года — 2018». Удачи нам всем! - написала министр образования Башкирии. (Орфография и пунктуация автора сохранены - Прим. ред.), - написала Гульназ.

Однако на следующий день министр попыталась «отмазаться», сославшись на то, что это был эксперимент.

- Эксперимент удался! Спасибо дедушке Фрейду - «сшибки» срабатывают! Всего две ошибки в трех предложениях и уже обсуждают в газетах. Круто! Спасибо, прошу прощения за ошибки, больше экспериментировать не буду, - написала Шафикова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Удачи нам всем»: министр образования Башкирии оконфузилась в соцсетях

Пост Гульназ Шафиковой вызвал беспокойство у пользователей социальных сетей [читать]

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новогодний шар своими руками
Новогодние шары на елку - блестящие, матовые, расписные – их столько на новогодних развалах, что глаза разбегаются! Какие взять? А, может, лучше сделать новогодний шар своими руками?! Такого украшения, больше точно ни у кого не будет!
Новости 24
В Башкирии инвалид жестоко убил 42-летнюю женщину
В Башкирии «десятка» легла на крышу
В Уфе второклассник-аутист сбежал с уроков и ходил по дороге
Новая неделя в Башкирии начнется с дождей
Уфимец, упавший с третьего этажа голым, приземлился на «Нексию»
В Башкирии мужчина изрезал своего приятеля и его 15-летнего братишку
В Уфе ВАЗ врезался в асфальтную шабуру: 18-летний водитель погиб, четверо пострадали
«Зима пришла, не знаю, как доедем»: трассу Уфа-Белорецк замело
Болезни, суицид, ДТП и криминал: специалисты выяснили от чего умирают жители Башкирии
Уфимцев напугал бегающий во дворе мужчина в крови
В Башкирии «Лада Приора» насмерть сбила мужчину
В Башкирии ищут мужчину, который вскрыл автомобиль и похитил оттуда 14 тысяч рублей
В Уфе на улице Российской рухнул павильон
Пропавшую 13-летнюю школьницу в Уфе отыскали ночью
В Башкирии дети развлекались, делая сальто с балкона