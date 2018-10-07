Зато без ошибок: минобразования Башкирии выдала чужие тексты по психологии за свои

СЕГОДНЯ 16:08 2018-10-07T16:47:19+03:00

Гульназ Шафикова, психолог в прошлом, скопировала чужие тексты «от и до» и выложила в своем аккаунте во «Вконтакте» без указания источника.

Изменить размер текста: A A

Министр образования Башкирии снова оконфузилась – журналистка Елена Садыкова на странице чиновницы обнаружила свои авторские тексты на тему психологии.

Гульназ Шафикова, психолог по образованию, скопировала их «от и до» и выложила в своем аккаунте во «Вконтакте» без указания источника. Эти тексты Елена выкладывала в своем телеграмм-канале «Заметки психолога».

фото: скриншоты со страниц

- Как-то и лестно, и возмутительно одновременно. Не знаю, как реагировать, - пишет Елена.

Комментаторы предположили, что социальные сети министра ведет SMM-менеджер, а не сама лично, поэтому женщина ни при чем. А кто-то отреагировал очень остро.

- И с одной стороны, страшно последние крупицы чиновничьей искренности уничтожить вот этими всеми комментариями злыми, а с другой - ну правда, статус обязывает смотреть, откуда и что ты берешь, тем более, на профессиональную тему, - пишет журналистка в комментариях.

фото: скриншоты со страниц

Напомним, 23 сентября, на официальных страничках министра образования Башкирии Гульназ Шафиковой в Инстаграм и Вконтакте появилась любопытная публикация. Чиновница написала хвалебный пост в честь Санкт-Петербурга, куда прибыла вместе с другими представителями от республики на подведение итогов конкурса «Учитель года-2018». Короткая запись вызвала бурю негодования в социальных сетях, поскольку министр допустила две ошибки в трех предложениях.

— Питер навивает романтическое настроение. Все собираются здесь, чтобы быть на открытие всероссийского конкурса «Учитель года — 2018». Удачи нам всем! - написала министр образования Башкирии. (Орфография и пунктуация автора сохранены - Прим. ред.), - написала Гульназ.

Однако на следующий день министр попыталась «отмазаться», сославшись на то, что это был эксперимент.

- Эксперимент удался! Спасибо дедушке Фрейду - «сшибки» срабатывают! Всего две ошибки в трех предложениях и уже обсуждают в газетах. Круто! Спасибо, прошу прощения за ошибки, больше экспериментировать не буду, - написала Шафикова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Удачи нам всем»: министр образования Башкирии оконфузилась в соцсетях

Пост Гульназ Шафиковой вызвал беспокойство у пользователей социальных сетей [читать]