2020-01-24T18:34:56+03:00
Происшествия

В Уфе демонтируют кровлю подъезда, разрушенного взрывом газа

Под снос пойдет также торцевая стена
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: мэрия УфыФото: мэрия Уфы
Изменить размер текста:

В доме №16 по улице Пекинской, где 15 января произошел взрыв газа, начались демонтажные работы. Рабочие разбирают кровлю и торцевую стену квартиры №3. Эти конструкции были повреждены взрывом и их решили демонтировать, дабы не случилось очередное ЧП.

Кроме того, 24 января жильцам дома дали возможности забрать из квартир малогабаритные вещи. Завтра, 25 января, им помогут вывезти и более массивное имущество. До той поры содержимое квартир охраняют дежурящие на месте полицейские.

Напомним, хлопок газа случился на втором этаже двухэтажки. Из-за взрыва обрушились перекрытия и межкомнатные стены. Власти Уфы выразили готовность восстановить разрушенный подъезд в кратчайшие сроки, чтобы 12 жильцов смогли вернуться в свои квартиры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Уфе в жилом доме взорвался газ, есть пострадавшие

В старом бараке обрушился потолок и треснула наружная стена (подробнее)

Уфимский СК возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме

Ведется допрос очевидцев и жильцов дома (подробнее)

Подъезд двухэтажки в Уфе, разрушенный взрывом газа, восстановят

Это обойдется в 5,7 млн рублей (подробнее)

Из-за хлопка газа в уфимской пятиэтажке выбило стекла

Взрыв случился на кухне, когда жильцы готовили еду (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии крупнейшее госпредприятие передадут в частные руки
Из-за вспышки коронавируса в уфимском аэропорту усилен санитарный контроль
В Уфе демонтируют кровлю подъезда, разрушенного взрывом газа
Министр здравоохранения рассказал о ситуации с раком в Башкирии
Минздрав Башкирии сообщил о кадровых перестановках на руководящих постах четырех больниц
Молодая уфимка похитила у нефтяной компании 17 млн рублей
ООО «БашРТС»: ОДПУ является собственностью жильцов
В Башкирии пьяный подросток порезал ножом родителей
Мэр Уфы опроверг информацию о сносе скульптур ArtTerria с улицы Ленина
Младенческая смертность в Башкирии за год выросла на 18%
ВТБ начинает выдачу автокредитов без залога
МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение: ожидается сильный ветер и метель
Жительница Башкирии до смерти изрезала ножом своего любовника
Прокуратура подключилась к проверке случая в уфимской школе, где ученица дважды пырнула ножом сестру
Башкирия на втором месте в ПФО по числу подразделений банков
После визита слесарей пенсионерка из Уфы лишилась 85 тысяч рублей
Из бюджета Башкирии выделят 45 млн рублей на защиту медучреждений от кибератак