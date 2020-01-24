В Уфе демонтируют кровлю подъезда, разрушенного взрывом газа
В доме №16 по улице Пекинской, где 15 января произошел взрыв газа, начались демонтажные работы. Рабочие разбирают кровлю и торцевую стену квартиры №3. Эти конструкции были повреждены взрывом и их решили демонтировать, дабы не случилось очередное ЧП.
Кроме того, 24 января жильцам дома дали возможности забрать из квартир малогабаритные вещи. Завтра, 25 января, им помогут вывезти и более массивное имущество. До той поры содержимое квартир охраняют дежурящие на месте полицейские.
Напомним, хлопок газа случился на втором этаже двухэтажки. Из-за взрыва обрушились перекрытия и межкомнатные стены. Власти Уфы выразили готовность восстановить разрушенный подъезд в кратчайшие сроки, чтобы 12 жильцов смогли вернуться в свои квартиры.
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ИСТОЧНИК KP.RU