Из-за хлопка газа в уфимской пятиэтажке выбило стекла
Сегодня около половины пятого дня в доме №6/1 по улице Парковой в Уфе произошел хлопок газа. ЧП случилось в угловой квартире на пятом этаже здания. На место незамедлительно прибыли пожарные, спасатели и медики. Как рассказали в Управлении гражданской защиты города, хлопок случился на кухне, когда жильцы готовили еду. В помещении выбило окно, люди чудом не пострадали.
- Сотрудниками газовой службы проведен осмотр газового оборудования, установлена заглушка, утечек не зафиксировано, - пояснили в УГЗ Уфы.
Специалисты выясняют обстоятельства инцидента.
Фото: соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU