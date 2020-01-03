Из-за хлопка газа в уфимской пятиэтажке выбило стекла

3 Янв. 2020 2020-01-03T16:47:26+03:00

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Сегодня около половины пятого дня в доме №6/1 по улице Парковой в Уфе произошел хлопок газа. ЧП случилось в угловой квартире на пятом этаже здания. На место незамедлительно прибыли пожарные, спасатели и медики. Как рассказали в Управлении гражданской защиты города, хлопок случился на кухне, когда жильцы готовили еду. В помещении выбило окно, люди чудом не пострадали.

- Сотрудниками газовой службы проведен осмотр газового оборудования, установлена заглушка, утечек не зафиксировано, - пояснили в УГЗ Уфы.

Специалисты выясняют обстоятельства инцидента.

Фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU