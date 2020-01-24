2020-01-24T06:49:34+03:00
Происшествия

Стало известно состояние школьницы из Уфы, которую дважды ударили ножом на перемене

Нападавшей оказалась двоюродная сестра девочки
Яна БАЗЕКИНА
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Сейчас состояние девочки оценивается как стабильноеСейчас состояние девочки оценивается как стабильноеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Стали известны подробности ЧП, произошедшего накануне в одной из школ уфимской Нижегородки. Именно там 12-летнюю ученицу дважды ударили ножом на перемене, причем обидчицей оказалась одноклассница и двоюродная сестра девочки. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», все произошло после четвертого урока и, очевидно, на почве бытового конфликта. Пострадавшую ученицу немедленно отвезли в больницу, сейчас ее состояние оценивается как стабильное.

- В первую очередь, будем работать с классом. К нам обязательно приедут специалисты, которые проведут работу и с классом, и с педагогическим составом, и с родителями, — прокомментировала ситуацию директор школы Светлана Силантьева, уточнив, что ранее поведение девочек было всегда мирным и никаких опасений или вопросов не вызывало. По словам руководителя школы, теперь огромное внимание будет уделено вопросам безопасности.

В свою очередь следователи возбудили доследственную проверку по факту случившегося: сыщики осматривают место происшествия, беседуют с очевидцами и семьями девочек. По результату проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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