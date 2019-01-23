В Уфе трое школьников подхватили кишечную инфекцию

СЕГОДНЯ 12:54 2019-01-23T12:59:14+03:00

В Уфе у троих школьников диагностировали кишечную инфекцию

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В Уфе трое школьников, приехавших на всероссийский олимпиаду по биологии, подхватили кишечную инфекцию

По данным Управления гражданской защиты, дети проживали в отеле «Амакс Турист». Известно, что предварительный диагноз кишечная инфекция подтвердился у троих школьников. Сейчас они находятся в инфекционной больнице. Всего на боли в животе этим утром пожаловались 13 ребят.

С самого начала в отеле проживали 140 подростков, которые приехали в Уфу на региональный этап всероссийской олимпиады по биологии.

Сейчас на месте работают представители Роспотребнадзора, которые выясняют, чем школьники могли отравиться.