Обстоятельства смерти подростка в уфимском СИЗО установит Следственный комитет
Обстоятельствами смерти подростка в уфимском СИЗО заинтересовался Следственный комитет. Правоохранители начали доследственную проверку.
Как ранее сообщала «КП-Уфа», юноша находился в изоляторе по подозрению в угоне и ждал суда. В последнее время он начал жаловаться на боли в животе, но помогать мальчику не торопились. 17 января он скончался в медицинском учреждении СИЗО-1, не дождавшись должной помощи. По словам матери погибшего, подросток терпел побои и перестал есть с середины декабря.
В настоящий момент проводится судмедэкспертиза с целью установления причины смерти, изучается медицинская документация и состояния подростка, когда тот находился в изоляторе и медицинском учреждении. Проверяется полнота и своевременность оказания помощи, опрашиваются сотрудники исправительного учреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU