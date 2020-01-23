2020-01-23T13:25:32+03:00
Происшествия

Обстоятельства смерти подростка в уфимском СИЗО установит Следственный комитет

Правоохранительные органы начали проверку
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Погибшему было 17 летПогибшему было 17 лет
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Обстоятельствами смерти подростка в уфимском СИЗО заинтересовался Следственный комитет. Правоохранители начали доследственную проверку.

Как ранее сообщала «КП-Уфа», юноша находился в изоляторе по подозрению в угоне и ждал суда. В последнее время он начал жаловаться на боли в животе, но помогать мальчику не торопились. 17 января он скончался в медицинском учреждении СИЗО-1, не дождавшись должной помощи. По словам матери погибшего, подросток терпел побои и перестал есть с середины декабря.

В настоящий момент проводится судмедэкспертиза с целью установления причины смерти, изучается медицинская документация и состояния подростка, когда тот находился в изоляторе и медицинском учреждении. Проверяется полнота и своевременность оказания помощи, опрашиваются сотрудники исправительного учреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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