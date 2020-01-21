«Прощай, братишка»: в уфимском СИЗО, не дождавшись медпомощи, скончался 17-летний парень

17 января в уфимском СИЗО скончался 17-летний Роман К., который находился в изоляторе по подозрению в угоне. Как рассказал «Комсомолке» родственник парня, последние несколько дней Роман жаловался на боли в животе и несколько раз просил вызвать ему врачей. Родственник сообщил, что у него была пупочная грыжа, она могла дать осложнения из-за тупых травм живота.

Хоронят Романа сегодня, 21 января, в Нефтекамске, откуда родом парень. Его могилу разместили рядом с могилой дедушки. Последние несколько лет Роман проживал в микрорайоне Сипайлово с мамой и братом.

- Я не могу поверить в это, за что? Он был таким хорошим, добрым, замечательным другом, - говорит его подруга Амелия Д. (имя изменено – Прим.ред.).

По парню скорбят и друзья – никто не верит в случившееся.

- Прощай, братишка. Ты был для меня лучшим, - пишет Дмитрий Д.

Его знакомая рассказала, что мальчик связался с плохой компанией и стал помышлять угонами автомобилей. В СИЗО он загремел по глупости – после того, как с товарищем угнали сразу два автомобиля за ночь.

Преступление произошло еще в августе 2019 года – друзья в ночь с 19 на 20 августа решили прокатиться. Они присмотрели автомобиль ВАЗ-2110, у которого они разбили стекло задней двери, после чего завели автомобиль при помощи имеющихся при них инструментов и поехали в гости к знакомым. Пока подростки были в гостях, автомобиль с разбитым стеклом заметили сотрудники вневедомственной охраны, в связи с чем, подозреваемые скрылись. Но на этом они решили не останавливаться, и нашли еще один ВАЗ – вскрыли его аналогичным способом и завели, после чего направились в Стерлитамак встретиться со знакомой девушкой. По приезду в город они были задержаны сотрудниками ГИБДД.

Ранее Роман уже попадал в неприятности из-за угона автомобиля

Ребятам предъявили обвинение, оба они были осуждены к условному сроку лишения свободы и находились на испытательном сроке. Товарищ Романа был судим за незаконный оборот наркотиков, а сам Роман за угон без цели хищения. Суд им избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Получить оперативный комментарий от УФСИН Башкирии не удалось. На электронный адрес ведомства наше издание направило официальный запрос.