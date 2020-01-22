«Мой ребенок умирал целый месяц»: мама умершего подростка в уфимском СИЗО рассказала о трагедии

Новыми подробностями обрастает история, в которой 17 января в стенах уфимского СИЗО скончался 17-летний Роман К. Как ранее сообщала «Комсомольская правда в Уфе», подросток был задержан за угон автомобиля и ждал суда. Причина его смерти все еще неизвестна, в справке о смерти, выданной родителям, написано «другие неточно обозначенные и неуточненные причины смерти». Со слов родственников, Роман в последнее время жаловался на боли в животе, а помогать мальчику не торопились. Подросток умер, не дождавшись медицинской помощи.

«Комсомолке» удалось поговорить с убитой горем матерью, которая рассказала, что Роман оставил даже предсмертную записку. Наталья уверяет, что ее сын мучился целый месяц и чувствовал свою смерть.

- 17 января мне позвонили из изолятора и попросили приехать с его паспортом. Тогда я еще не знала, что мой сын умер, и думала, что сына переводят под домашний арест, - плачет в трубку Наталья. – Я приехала и узнала трагическую новость. Далее морг, тело не выдавали трое суток, потому что велось расследование, я отбивала пороги, чтобы просто взглянуть на него. Мне ничего не говорили, все эти дни были для меня просто кошмаром.

В САНЧАСТЬ ПОПАЛ УЖЕ В КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ

Сокамерники Ромы рассказали его матери, что подросток перестал кушать с середины декабря – просто отказывался от еды и все, постоянно жаловался на боли в животе, его рвало.

- Моему сыну давали противорвотные таблетки, их нашли потом в камере. Его состояние ухудшалось с каждым днем, а его не госпитализировали в больницу. В медсанчасть он попал уже в критическом состоянии, - говорит Наталья.

В тот день, когда она приехала в СИЗО с паспортом, врач, принимавший подростка, рассказал матери, что к ним он попал уже без сознания и было поздно что-то делать. В ночь с 15 на 16 января Роман был госпитализирован, сутки его пытались спасти, но все тщетно – рано утром 17 января умер.

- Целый месяц никто не замечал, как ребенок угасает на глазах. К нему ведь и воспитатели приходили, и педагоги, мне никто не сообщил, не позвонил. Как так? Мой ребенок умирал несколько недель, даже чувствовал свою смерть и написал предсмертную записку! – восклицает мать. – Он мучился от боли.

Со слов Натальи, Рома жаловался на побои.

- Я ему говорю, ты зачем под второй угон подписался? Там ведь нет никаких доказательств. А он мне ответил, мама, тебя бы так били, ты бы не то подписала! Когда мы забрали тело, увидели, что у него отбиты и переломаны пальцы, - плачет женщина. – Я настаивала на домашнем аресте из-за пуповидной грыжи, у него была шишка на животе. Любой удар, и грыжа лопнет. Может, у него уже давно перитонит, а потом сепсис произошел.

ОФИЦИАЛЬНО

По факту смерти Романа следователи проводят доследственную проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Напомним, что о смерти Романа стало известно вчера 21 января. Родственники уверены, что его смерть несет криминальный характер, и требуют расследования дела. Тем временем, в УФСИН прокомментировали инцидент. В ведомстве сообщили, что парень регулярно проходил медицинский осмотр. 15 января медики выявили у него ухудшение состояния и направили в стационар, где ему оказали помощь.

- Однако 17 января 2020 года состояния здоровья пациента резко ухудшилось, произошла остановка сердечной деятельности и дыхания, реанимационные мероприятия врачей результатов не дали. Констатирована клиническая смерть больного, - прокомментировали в ведомстве.

Также в УФСИН добавили, что физическая сила и специальные средства в отношении умершего не применялись.