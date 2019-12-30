2019-12-30T15:35:32+03:00
Общество

Умершего от рака уфимца похоронят на родине

Тело Марселя Имангулова привезли из Израиля за 400 тысяч рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Марселя Имангулова, скончавшегося от рака в израильской клинике, похоронят на родине в Чишминском районе. Об этом рассказали близкие парня в социальных сетях.

– Церемония прощания с нашим Марселем состоится 31 декабря с 17 до 23 часов и 1 января с 2 до 9 часов по адресу г. Уфа, ул. Гагарина, дом №30, квартира №2, – говорится в сообщении. – Похороны состоятся в деревне Кара-Якупова Чишминского района 1 января. Вынос – в 11 часов.

Напомним, 30-летний Марсель вел неравную схватку с раком и до последнего надеялся на выздоровление, тем более что раньше ему уже удавалось победить напасть. В этой борьбе ему помогали жители со всех уголков России. Впоследствии молодого человека удалось отправить на лечение в израильскую клинику. Однако в конечном счете болезнь оказалась сильнее – парень скончался на больничной койке. На перевозку тела Марселя из Израиля в Уфу было потрачено 400 тысяч рублей. Деньги взяли со счетов на лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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