2019-12-29T11:03:45+03:00
Происшествия

Парень из Башкирии, однажды победивший рак, умер в Израиле

Марсель Имангулов проходил лечение в местной клинике
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

29-летний уфимец Марсель Имангулов скончался в израильской клинике.

Молодой человек проходил лечение за тысячи километров от дома. Марсель до последнего не терял веру в лучшее, и надеялся, что врачи смогут помочь ему победить онкологическое заболевание. К сожалению, на этот раз болезнь оказалась сильнее.

В последние дни ребята из команды Марселя в соцсетях рассказали, что их другу с каждым днем становится хуже. Из-за метастаз, давящих на сердце, у Марселя в какой-то момент началась аритмия. Несмотря не на что, уфимец решился на повторный курс химиотерапии.

- Это случилось сегодня утром, в 9 часов по местному времени. Марселя на стало в Хануку, в «Праздник огней». Он был здесь, чтобы мы никогда не забывали о том, что мы Живы, - появилось сообщение в соцсетях парня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Синоптики рассказали, какой будет погода в Башкирии в конце 2019 года
В Башкирии разыскивают мальчика, пропавшего перед Новым годом
Парень из Башкирии, однажды победивший рак, умер в Израиле
В Башкирии таксист на «Ларгусе» влетел в грузовик, есть пострадавшие
В Башкирии подорожали квартиры на «вторичке»
Молодой отец из Уфы погиб под колесами поезда
Уфимцев приглашают покататься на велосипеде по зимнему городу
В Башкирии изменится стоимость проезда в электричках
В Башкирии перед Новым годом резко похолодает
Власти Уфы отдали под застройку квартал в историческом центре
Вахтовик из Башкирии погиб во время взрыва на буровой установке
Житель Башкирии ударил товарища ножом в грудь
Главный архитектор Уфы Олег Байдин заявил о решении вопроса со строительством дельфинария
Нудист из Уфы продал дом и перебрался в Крым
В Уфе неизвестные расстреляли собак прямо в приюте для животных
В Башкирии прохожие спасли подростка от изнасилования в кафе
В Башкирии осудили 19-летнего хакера за торговлю вредоносными программами
Жители Башкирии получили от государства на поддержку бизнеса 61 млн рублей
Стало известно, из каких районов Башкирии чаще всего уезжают жители
Нападающий Алексей Кручинин стал игроком ХК «Салават Юлаев»
В Башкирии на трассе столкнулись грузовик и ВАЗ-2114: погиб один человек
Торопился к беременной жене: стала известна личность мужчины, погибшего в столкновении с поездом в Башкирии
В Башкирии на трассе столкнулись грузовик и легковушка, один человек погиб
«Салават Юлаев» потерпел второе поражение подряд на Кубке Шпенглера