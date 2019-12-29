Парень из Башкирии, однажды победивший рак, умер в Израиле

СЕГОДНЯ 11:03 2019-12-29T11:03:45+03:00

Изменить размер текста: A A

29-летний уфимец Марсель Имангулов скончался в израильской клинике.

Молодой человек проходил лечение за тысячи километров от дома. Марсель до последнего не терял веру в лучшее, и надеялся, что врачи смогут помочь ему победить онкологическое заболевание. К сожалению, на этот раз болезнь оказалась сильнее.

В последние дни ребята из команды Марселя в соцсетях рассказали, что их другу с каждым днем становится хуже. Из-за метастаз, давящих на сердце, у Марселя в какой-то момент началась аритмия. Несмотря не на что, уфимец решился на повторный курс химиотерапии.

- Это случилось сегодня утром, в 9 часов по местному времени. Марселя на стало в Хануку, в «Праздник огней». Он был здесь, чтобы мы никогда не забывали о том, что мы Живы, - появилось сообщение в соцсетях парня.

ИСТОЧНИК KP.RU