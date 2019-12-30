Тело умершего от рака уфимца привезут из Израиля за 400 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 06:49 2019-12-30T06:49:14+03:00

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Скончавшегося от рака 30-летнего Марселя Имангулова из Уфы перевезут из Израиля за 400 тысяч рублей. Как ранее сообщала «Комсомолка», о его смерти стало известно вчера, 29 декабря.

Денежные средства на транспортировку тела близкие Марселя возьмут с тех денег, которые остались на лечение. Также потребуется купить билеты домой для близких – мамы, сестры и подруги. Пока неизвестно, когда тело привезут в Уфу – ведутся переговоры с консульством Израиля.

Напомним, что жизнь Марселя оборвалась в израильской клинике. С октября 2019 года Марсель вел неравную борьбу с раком и надеялся на выздоровление, но болезнь оказалась сильнее. Уфимец был известен тем, что однажды победил рак лимфатической системы 4 стадии. После парень создал проект «Достучаться до сердец», в котором онкобольные и люди с другими тяжелыми заболеваниями и их близкие могли поделиться своим опытом и переживаниями, а также помогает собрать деньги на лечение.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким Марселя.

ИСТОЧНИК KP.RU