Мальчик с деформированным лицом вернулся в Уфу после операции в Израиле
В Уфу вернулся полуторагодовалый Мухамажон Чориев, который летал в Израиль на операцию вместе с Софьей Гизатуллиной. Позитивной новостью поделилась в соцсетях первая леди республики Каринэ Хабирова
- Ему сделали операцию, провели полное обследование, назначили лечение Теперь он может сможет спокойно принимать пищу, - рассказала она на своей странице в Инстаграм.
Мальчик, напомним, родился с редким генетическим заболеванием – синдромом Пьера Робена, у него были деформированы лицевые кости, а из-за расщелины в небе ребенок мог есть только жидкую пищу. От малыша отказались еще в роддоме.
По словам супруги главы Башкирии, в январе в Израиль на лечение отправят еще двух детей.
Напомним, что маленькую Софью иностранные врачи так и не смогли прооперировать из-за новых диагнозов.
ИСТОЧНИК KP.RU