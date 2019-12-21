Мальчик с деформированным лицом вернулся в Уфу после операции в Израиле

СЕГОДНЯ 18:32 2019-12-21T18:32:51+03:00

Он улетал туда вместе с Софьей Гизатуллиной

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В Уфу вернулся полуторагодовалый Мухамажон Чориев, который летал в Израиль на операцию вместе с Софьей Гизатуллиной. Позитивной новостью поделилась в соцсетях первая леди республики Каринэ Хабирова

- Ему сделали операцию, провели полное обследование, назначили лечение Теперь он может сможет спокойно принимать пищу, - рассказала она на своей странице в Инстаграм.

Мальчик, напомним, родился с редким генетическим заболеванием – синдромом Пьера Робена, у него были деформированы лицевые кости, а из-за расщелины в небе ребенок мог есть только жидкую пищу. От малыша отказались еще в роддоме.

По словам супруги главы Башкирии, в январе в Израиль на лечение отправят еще двух детей.

Напомним, что маленькую Софью иностранные врачи так и не смогли прооперировать из-за новых диагнозов.

ИСТОЧНИК KP.RU