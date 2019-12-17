В Башкирии попрощаются с девочкой, которая погибла в бытовом вагончике

СЕГОДНЯ 10:01 2019-12-17T10:01:02+03:00

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Сегодня, 17 декабря, в деревне Тавтиманово Иглинского района прощаются с 12-летней девочкой, которая погибла в бытовом вагончике. Как ранее сообщала «Комсомолка», школьница отравилась угарным газом.

Местный житель Руслан Х. сообщил, что отпевание пройдет в 12 часов у местного ДК, затем Марию (имя изменено – Прим.ред) проводят в последний путь.

- Вечная память любимой сестренке, - написал ее брат на своей странице в соцсетях.

Напомним, что пожар, в котором погибла Мария, вспыхнул около девяти часов утра на улице Заречной села Тавтиманово 16 декабря. В 9:52 на место экстренно выезжали пожарные, и ликвидировать открытое горение удалось довольно быстро – уже в 10:07.

Но находившуюся в вагончике девочку спасти не удалось. Ее тело в ходе тушения обнаружили пожарные. Причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить экспертам. В день пожара она была в вагончике одна, семья проживала в нем временно после пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU