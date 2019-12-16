Появились подробности гибели 12-летней девочки из Башкирии в бытовом вагончике

В администрации Иглинского района рассказали подробности пожара, который произошел сегодня, 16 декабря, в деревне Тавтиманово. Как ранее сообщала «Комсомолка», огонь вспыхнул в бытовом вагончике. Приехавшие на месте спасатели обнаружили в нем тело 12-летней девочки – школьница отравилась угарным газом.

Как выяснилось, погибшая временно проживала в вагончике вместе с матерью и отчимом после того, как у них сгорел дом. К сожалению, в злополучный день дома никого не оказалось, и малышка задохнулась.

- Семья жила в вагончике, потому что у них сгорел дом, и им выделили это помещение. В нем была дровяная печка, вагончик отапливался именно ею, другого отопления там не было. В МЧС предварительно объяснили, что от печки и пошло возгорание, - сказали в администрации района.

Здесь же пояснили, что бывшую санэпидстанцию в Иглино планируют перепрофилировать под маневренное жилье, потому что других возможностей у района нет.

- Бывают случаи, что люди остаются без дома и квартир из-за пожара. Им нужно предоставить жилье. На предстоящем заседании комиссии по ЧС будем разбираться и выяснять, как такое произошло, и как в следующий раз этого не допустить, - прокомментировали в муниципалитете.

Со слов сельчан, семья считается благополучной. Мать и отчим погибшей не выпивали, вели здоровый образ жизни и работали, на учете нигде не состояли.

НАЧАТА ПРОВЕРКА

В следственном комитете по данному факту проводится проверка.

- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначен ряд экспертных исследований с целью установления причины смерти ребенка и возгорания вагончика, а также иных обстоятельств, способствовавших произошедшей трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в ведомстве.

Напомним, что огонь вспыхнул около девяти часов утра на улице Заречной села Тавтиманово. В 9:52 на место экстренно выезжали пожарные, и ликвидировать открытое горение удалось довольно быстро – уже в 10:07.

Но находившуюся в вагончике 12-летнюю девочку спасти не удалось. Ее тело в ходе тушения обнаружили пожарные. Причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить экспертам.