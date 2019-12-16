В бытовом вагончике в Башкирии нашли тело 12-летней девочки

СЕГОДНЯ 11:35 2019-12-16T12:03:31+03:00

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Сегодня утром, 16 декабря, при пожаре в бытовом вагончике в Иглинском районе Башкирии погибла 12-летняя девочка. О трагическом происшествии сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

Огонь вспыхнул около девяти часов утра на улице Заречной села Тавтиманово. В 9:52 на место экстренно выезжали 22-й отряд ФПС и добровольная пожарная команда Тавтимановского сельсовета. Ликвидировать открытое горение удалось довольно быстро – уже в 10:07. Тем не менее находившуюся в вагончике 12-летнюю девочку спасти не удалось. Ее тело в ходе тушения обнаружили пожарные.

Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС. На месте находится замначальника главного управления ведомства Виталий Барзайкин.

ИСТОЧНИК KP.RU