2019-12-12T17:19:06+03:00
Происшествия

Следователи Башкирии проверят отравление ребенка «конфетой»

По предварительным данным, лакомством оказался снюс
Эльвина АПАРИНА
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..Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Башкирии следователи проверят случай, в котором 11-летний школьник из Стерлитамака отравился неизвестным веществом. Как сообщили в СК, правоохранители проводят проверку действий сотрудников школы, может усматриваться халатность.

Напомним, что ученик младших классов попал в реанимацию детской больницы с острым отравлением. Согласно докладной врача, ребенка попросил съесть «жевательную конфету» его одноклассник, приплатив при этом 20 рублей. Школьник согласился, а через несколько минут педагогам пришлось в экстренном порядке вызывать «скорую».

По предварительной информации, той самой «конфетой» оказался снюс – изделие, представляющее собой увлаженный табак. В последнее время наркотик приобрел широкую популярность среди школьников и молодых людей.

- Следователи опрашивают родителей ребенка, сотрудников школы и очевидцев, а также им предстоит провести иные необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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