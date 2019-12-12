Следователи Башкирии проверят отравление ребенка «конфетой»
В Башкирии следователи проверят случай, в котором 11-летний школьник из Стерлитамака отравился неизвестным веществом. Как сообщили в СК, правоохранители проводят проверку действий сотрудников школы, может усматриваться халатность.
Напомним, что ученик младших классов попал в реанимацию детской больницы с острым отравлением. Согласно докладной врача, ребенка попросил съесть «жевательную конфету» его одноклассник, приплатив при этом 20 рублей. Школьник согласился, а через несколько минут педагогам пришлось в экстренном порядке вызывать «скорую».
По предварительной информации, той самой «конфетой» оказался снюс – изделие, представляющее собой увлаженный табак. В последнее время наркотик приобрел широкую популярность среди школьников и молодых людей.
- Следователи опрашивают родителей ребенка, сотрудников школы и очевидцев, а также им предстоит провести иные необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе.
ИСТОЧНИК KP.RU