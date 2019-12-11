Пассажиры самолета, кружившего над Уфой с отказавшим двигателем, добрались до места назначения

СЕГОДНЯ 07:15 2019-12-11T07:18:12+03:00

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Пассажиры рейса Уфа-Нижневартовск, который вчера экстренно вернулся в Уфу из-за отказавшего двигателя, прибыли в пункт назначения. Как сообщает РИА Новости, резервный борт благополучно приземлился в аэропорту Нижневартовска в 03.04 по московскому времени.

Напомним, что сегодня ночью в небе над Уфой произошло ЧП: самолет Як-42, принадлежащий авиакомпании «Красавиа» вылетел из Уфы в Нижневартовск, но уже через час пилоты заметили, что один из двигателей отказал, и приняли решение вернуться обратно. В этот момент на борту воздушного судна находились 73 пассажира, включая троих детей, а также 8 членов экипажа. Как сообщили в пресс-службе уфимского аэропорта, посадка самолета прошла в штатном режиме. Пассажиры не пострадали, а на борту, благодаря грамотным действиям персонала, не было паники.

ИСТОЧНИК KP.RU