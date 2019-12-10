ЧП в небе над Уфой: у пассажирского самолета отказал двигатель

В небе над Уфой кружился самолет Як-42 авиакомпании «Красавиа», который не смог долететь до аэропорта Нижневартовска из-за отказавшего двигателя.

Согласно данным информационного табло уфимской воздушной гавани, рейс KI-9551 вылетел в сторону Нижневартовска в 21.35 по уфимскому времени. Судно набрало высоту, но позже пилоты обнаружили неполадки в работе одного из двигателей самолета. Экипаж решил не рисковать жизнями более 70 пассажиров-вахтовиков из Башкирии и запланировал посадку в уфимском аэропорту. Всего на борту находятся 79 человек включая 8 членов экипажа.

Ситуацию прокомментировали в Приволжской транспортной прокуратуре

- Самолет возвращается на аэродром вылета. Расчетное время посадки – 1.50 по местному времени. На место выехал помощник Уфимского транспортного прокурора, чтобы проконтролировать соблюдение прав пассажиров и начать проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, - рассказала сотрудница надзорного ведомства Майя Иванова.

Примечательно, что передвижение рейса в воздушном пространстве невозможно отследить через популярные сервисы мониторинга полетов самолетов.

Онлайн-табло аэропорта Нижневартовска сообщает, что самолет из Уфы «не вылетел». Изначально планировалось, что после приземления воздушное судно отправится в аэропорт якутского города Мирный.

Обновление от 22.30 (МСК)

Рейс KI-9551 благополучно приземлился в Уфе в 22.20 по московскому времени. К посадке самолета аэропорт башкирской столицы подготовил аварийно-спасательную команду. К счастью, ее помощь не понадобилась.

В пресс-службе уфимского аэропорта сообщили, что для пассажиров рейса подготовят резервный самолет.