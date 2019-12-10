2019-12-10T23:12:22+03:00
Происшествия

Пассажирский самолет с отказавшим двигателем сел в аэропорту Уфы

Все прошло штатно
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: wikipedia.orgФото: wikipedia.org
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Самолет Як-42 авиакомпании «Красавиа», который не смог долететь до Нижневартовска из-за отказа двигателя, благополучно приземлился в Уфе. В аэропорту готовят новое судно, чтобы доставить людей до точки назначения.

Напомним, воздушное судно с вахтовиками вылетело из башкирской столицы в 21.35 по местному времени. Через час после взлета пилоты заметили, что приборы сообщают об отказе одного из трех двигателей. Экипаж рейса KI-9551 принял решение вернуться на уфимский аэродром. На борту в этот момент находились 73 пассажира, включая троих детей, а также восемь членов экипажа.

- Были приведены в готовность расчеты аварийно-спасательной команды аэропорта «Уфа». В 00.20 местного времени воздушное судно совершило посадку в штатном режиме, - прокомментировали случившееся в пресс-службе аэропорта «Уфа». - Для пассажиров данного рейса готовят резервное воздушное судно. Предварительное время вылета 01.30 по уфимскому времени.

По словам одного из пассажиров, им не сразу сказали, в чем причина возвращения борта в Уфу, объяснили все нелетной погодой. Лишь на земле они осознали, что дело было в отказе двигателя.

В Приволжской транспортной прокуратуре уточнили, что на место выехал помощник Уфимского транспортного прокурора. Его цель - проконтролировать соблюдение прав пассажиров и проверить исполнение законодательства о безопасности полетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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