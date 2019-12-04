2019-12-04T08:36:59+03:00
Общество

В Башкирии прекратили сбор средств для больной матери двоих детей

Ранее молодая женщина отчитывалась, куда потратила собранные деньги
Эльвина АПАРИНА
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Сбор денежных средств на данный момент прекращен, потому что семья справляется своими силами.Сбор денежных средств на данный момент прекращен, потому что семья справляется своими силами.
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Почти два года уфимка Луиза Каримова борется со страшным недугом – раком груди. Мать двоих детей сообщила, что недавно вернулась с Израиля, где проходила обследование, в Россию. Сейчас она находится в Москве.

- Я прошла обследование в Израиле, где мне подтвердили злокачественную опухоль в груди. Сейчас в Москве, решила оперироваться в клинике Герцена. После операции хочу поехать опять в Израиль на дальнейшее лечение, если понадобится химиотерапия, - сказала Луиза в беседе с «Комсомолкой».

Также она сказала, что сбор денежных средств на данный момент прекращен, потому что семья справляется своими силами.

Напомним, что уфимка узнала о своей болезнив декабре 2017 года. Полтора года она лечилась, проходила курсы химиотерапии, лучевой терапии, и болезнь отступила, но осенью случился рецидив.В ноябре благодаря пожертвованиям Луиза прилетела в Израиль и прошла обследования. Женщине удалось собрать 510 тысяч рублей. 460 тысяч ушло на лечение, остальное на перелеты и проживание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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