«Почувствовала себя на допросе»: больная раком мать двоих детей из Уфы прибыла на лечение в Израиль

СЕГОДНЯ 11:07 2019-11-05T11:07:40+03:00

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Молодая мать двоих детей из Башкирии Луиза Каримова прилетела на лечение и диагностику в Израиль.

Впервые женщина узнала о своем диагнозе в декабре 2017 года. С тех пор вся ее жизнь – это борьба с раком груди. За это время она прошла 15 курсов химиотерапии и даже почувствовала временное улучшение. Сейчас у женщины случился рецидив болезни и ей необходимо пройти дорогостоящее лечение в Израиле. В семье, где воспитываются две маленькие девочки, семи и трех лет, таких денег отродясь не бывало.

Как рассказывала Луиза в беседе с «Комсомолкой», для того, чтобы лечиться за границей они с супругом продали семейный автомобиль. Но этих денег все равно не хватило, поэтому Каримовы обратились за помощью ко всем неравнодушным жителям Башкирии. Благодаря их поддержке удалось собрать нужную сумму – на днях женщина прибыла в Израиль.

- Нас продержали на паспортном контроле почти 2 часа, а потом допрашивали, спрашивая цель нашего приезда, Чем мы занимаемся в России, кем работаем, сколько у нас детей и тд. Я почувствовала себя реально на допросе. Хорошо, что клиника отправила нам приглашение, и у нас были куплены обратные билеты, иначе мы, скорее всего не попали в эту страну, - написала Луиза на своей странице в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU