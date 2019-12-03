Отец пропавшего с двумя сыновьями Артема Мазова в Уфе просит вернуться его домой

СЕГОДНЯ 18:25 2019-12-03T18:25:53+03:00

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По всей России продолжают разыскивать 37-летнего Артема Мазова из Уфы, который почти полтора месяца назад пропал с двумя сыновьями, пятилетним Славой и восьмилетним Ильей, после ссоры с супругой. Родители мужчины уверены – их сын жив, пенсионеры просят вернуться его домой.

- Артем, мы понимаем, как тебе трудно, но ты должен жить, жизнь дается только один раз. Мы всегда будем поддерживать тебя, слышишь, всегда, и помогать во всем. Позвони мне, я приеду за вами. Если нет телефона, сообщи почтой, — сказал Аркадий Мазов журналистам портала «Уфа1».

Мужчина поделился, что им с супругой очень тяжело. Они стараются занять себя прогулками по району и «ненужной» домашней работой. Аркадий Мазов также уточнил, что они с женой не ходят по тем местам в Инорсе, которые напоминают им о сыне и внуках.

Напомним, что Артем пропал 26 октября после того, как узнал, что его супруга Эльмира подает на развод. Активные поиски отца с двумя детьми начались в понедельник, 28 октября, когда нашли машину пропавшего. С тех пор о семье никаких новостей. Известно, что в канун исчезновения Мазов приобрел бельевую веревку. Сейчас мужчину ищут в садовых товариществах и заброшенных домах – семья может скрываться там от морозов.

ИСТОЧНИК KP.RU