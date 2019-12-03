В Уфе пройдет особый рейд ГИБДД И МВД

СЕГОДНЯ 13:28 2019-12-03T13:28:28+03:00

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Сегодня, 3 декабря, на оперативке в администрации Уфы Ульфат Мустафин поручил провести совместный рейд УМВД и ГИБДД по таксистам, осуществляющим междугородние перевозки.

Напомним, накануне на проведении проверок по всей Башкирии настоял руководитель республики Радий Хабиров. Поводом для такого решение послужила смертельная авария в Челябинской области, где погибли двое мужчин из Сибая. Они были пассажирами «Лады Ларгуса», работающего в сервисе BlaBlaCar. Комментируя проблему Хабиров сказал, что «за такими «Ларгусами» стоит какой-нибудь «жирный котяра», который все это организовал». Он заявил, что площадки, на которых паркуются нелегальные таксисты, должны быть «выявлены и зачищены».

В свою очередь глава уфимской администрации сегодня заявил, что таксисты обязаны получить лицензию на осуществление своей деятельности и иметь автомобили надлежащего технического состояния.

– Недопустимо подвергать опасности наших граждан, – сказал подчиненным градоначальник. – Есть вопросы по местам, где они собирают попутчиков. Это Центральный рынок, Универмаг Уфа и другие остановки, которые превращают уже в какие-то мини-автовокзалы. Проведите системную работу по организации перевозок граждан на межмуниципальных маршрутах.

ИСТОЧНИК KP.RU