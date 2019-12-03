2019-12-03T13:28:28+03:00
Общество

В Уфе пройдет особый рейд ГИБДД И МВД

Правоохранители проверят нелегальных межмуниципальных перевозчиков
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Рейды продут на площадках, где паркуются нелегальные таксиРейды продут на площадках, где паркуются нелегальные такси
Изменить размер текста:

Сегодня, 3 декабря, на оперативке в администрации Уфы Ульфат Мустафин поручил провести совместный рейд УМВД и ГИБДД по таксистам, осуществляющим междугородние перевозки.

Напомним, накануне на проведении проверок по всей Башкирии настоял руководитель республики Радий Хабиров. Поводом для такого решение послужила смертельная авария в Челябинской области, где погибли двое мужчин из Сибая. Они были пассажирами «Лады Ларгуса», работающего в сервисе BlaBlaCar. Комментируя проблему Хабиров сказал, что «за такими «Ларгусами» стоит какой-нибудь «жирный котяра», который все это организовал». Он заявил, что площадки, на которых паркуются нелегальные таксисты, должны быть «выявлены и зачищены».

В свою очередь глава уфимской администрации сегодня заявил, что таксисты обязаны получить лицензию на осуществление своей деятельности и иметь автомобили надлежащего технического состояния.

– Недопустимо подвергать опасности наших граждан, – сказал подчиненным градоначальник. – Есть вопросы по местам, где они собирают попутчиков. Это Центральный рынок, Универмаг Уфа и другие остановки, которые превращают уже в какие-то мини-автовокзалы. Проведите системную работу по организации перевозок граждан на межмуниципальных маршрутах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24