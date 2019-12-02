2019-12-02T09:08:49+03:00
Происшествия

Смертельный «BlaBlaCar»: двое жителей Башкирии разбились в Челябинской области

Пассажиры из Сибая направлялись в соседний регион
Эльвина АПАРИНА
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Всего в «Ладе» было шесть пассажировВсего в «Ладе» было шесть пассажиров
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1 декабря в Челябинской области произошла авария, которая унесла жизни четырех людей, двое из них – жители Башкирии. Как сообщили в областном ГИБДД, ДТП произошло на территории Нагайбакского района рядом с поселком Остроленский. На автодороге столкнулись «Лада Ларгус» и «Хендай Элантра». Удар был такой силы, что на месте ДТП погибли оба водителя и двое пассажиров из отечественной легковушки. Авария произошла по причине того, что один из водителей выехал на встречную полосу.

БЫЛИ ПОПУТЧИКАМИ

Известно, что «Лада Ларгус» направлялся из Сибая в Челябинск. Погибший водитель нашел пассажиров через популярный сервис попутчиков «BlaBlaCar» и выехал в междугороднюю поездку. Всего в «Ладе» было шесть пассажиров. Трое, в том числе водитель, получили слишком тяжелые травмы и скончались до приезда скорой помощи. Еще трое доставлены в больницу Магнитогорска, их состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Мэр Сибая Рустем Афзалов выразил соболезнования и пообещал, что власти города возьмут на себя расходы по транспортировке погибших на Родину и захоронению

- Выражаю глубокие соболезнования семьям, потерявшим своих близких. Это невосполнимая утрата. Пусть в эти тяжелые дни вас не покидают силы и мужество пережить гибель дорогих людей. Мы окажем вам всю необходимую помощь, - написал Афзалов.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования близким погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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