Смертельный «BlaBlaCar»: двое жителей Башкирии разбились в Челябинской области

1 декабря в Челябинской области произошла авария, которая унесла жизни четырех людей, двое из них – жители Башкирии. Как сообщили в областном ГИБДД, ДТП произошло на территории Нагайбакского района рядом с поселком Остроленский. На автодороге столкнулись «Лада Ларгус» и «Хендай Элантра». Удар был такой силы, что на месте ДТП погибли оба водителя и двое пассажиров из отечественной легковушки. Авария произошла по причине того, что один из водителей выехал на встречную полосу.

БЫЛИ ПОПУТЧИКАМИ

Известно, что «Лада Ларгус» направлялся из Сибая в Челябинск. Погибший водитель нашел пассажиров через популярный сервис попутчиков «BlaBlaCar» и выехал в междугороднюю поездку. Всего в «Ладе» было шесть пассажиров. Трое, в том числе водитель, получили слишком тяжелые травмы и скончались до приезда скорой помощи. Еще трое доставлены в больницу Магнитогорска, их состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Мэр Сибая Рустем Афзалов выразил соболезнования и пообещал, что власти города возьмут на себя расходы по транспортировке погибших на Родину и захоронению

- Выражаю глубокие соболезнования семьям, потерявшим своих близких. Это невосполнимая утрата. Пусть в эти тяжелые дни вас не покидают силы и мужество пережить гибель дорогих людей. Мы окажем вам всю необходимую помощь, - написал Афзалов.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования близким погибших.