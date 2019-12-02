«Иначе так и будем терять людей»: Радий Хабиров поручил проверить работу нелегальных такси в Башкирии

СЕГОДНЯ 18:47 2019-12-02T18:47:52+03:00

"Смертельный BlaBlaCar" часто фигурирует в сводках ГИБДД. В этот раз по вине нелегального таксиста погибли 4 человека

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Сегодня на очередной «оперативке» в правительстве глава Башкирии Радий Хабиров поднял важную проблему, поручив проверить работу нелегальных такси. Поводом для такого решения послужило смертельное ДТП, произошедшее накануне в Челябинской области и унесшее жизнь четырех человек, включая двух мужчин из Сибая. Все погибшие были пассажирами «Лады Ларгуса», работающего в популярном сервисе BlaBlaCar.

Радий Хабиров выразил свои соболезнования и поручил организовать поддержку семей погибших и оказать помощь с похоронами, а также отметил – все площадки, на которых паркуются нелегальные такси, необходимо тщательно проверить, как и их водителей.

– Часто бывает, что за такими «Ларгусами» стоит какой-нибудь «жирный котяра», который всё это организовал, – подчеркнул Радий Хабиров. – Нужно, чтобы эти площадки были выявлены и зачищены, чтобы с водителями началась работа. Если хотят заниматься перевозками, то пусть делают это по закону – с лицензией, техосмотром. Надо усиливать работу ГИБДД, транснадзора. Иначе так и будем терять людей.

ИСТОЧНИК KP.RU