«Трупы лежали, ощущение было как будто в Чернобыле»: первые подробности смертельного ДТП в Башкирии

СЕГОДНЯ 17:02 2019-11-29T17:02:22+03:00

Погибшему молодому водителю было всего 23 года

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Стали известны подробности аварии в Дюртюлинском районе, в которой сегодня погибли два человека. Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Уфа», на трассе М-7 в районе 11 утра столкнулись Toyota Avensis, Renault Logan и «Лада Приора».

Как сообщили в ГИБДД, водитель Toyota Avensis решил обогнать Renault Logan, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с «Ладой Приорой», а затем с обгоняемой иномаркой. От сильного удара машина предполагаемого виновника аварии загорелась.

Проезжающим мимо водителям пришлось наблюдать жуткую картину – горел автомобиль, по дороге были разбросаны части других автомашин.

- Муж вместе с одним рабочим вытащили водителя иномарки, ноги начали гореть у него, пассажира с заднего сиденья не смогли спасти, - написала Мария Ж.

Водителем «Лады» оказался 23-летний парень. Фаргат Я. был уроженцем Илишевского района, проживал в селе Юнны. На момент ДТП в машине он находился один. Жениться молодой человек не успел, несколько лет встречался с девушкой, которая сейчас находится в большом шоке.

- Я встала в пробке в этом месте. Вышла и пошла пешком. Трупы лежали, ощущение было как будто в Чернобыле, - написала очевидца страшной аварии.

Личности водителя и погибшего пассажира Toyota Avensis сейчас устанавливаются.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования близким погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU