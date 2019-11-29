Пошел на обгон: подробности ДТП на трассе в Башкирии, где погибли два человека

СЕГОДНЯ 14:27 2019-11-29T14:28:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В республиканской ГИБДД рассказали подробности смертельной аварии с тремя автомобилями в Дюртюлинском районе Башкирии. Как ранее сообщала «Комсомолка», после столкновения один из автомобилей загорелся.

По информации дорожной полиции, ДТП случилось около 11 часов утра на трассе Москва-Уфа. Водитель на Toyota Avensis, предположительно, пошел на обгон попутной Renault Logan и врезался во встречную Ладу Приора, после чего столкнулся с обгоняемой французской иномаркой. От двух ударов Toyota загорелась.

фото: МЧС РБ

На данный момент известна личность только одного погибшего – это 23-летний водитель Лады, житель Илишевского района. Травмы, несовместимые с жизнью, также получил пассажир Toyota. Автомобилиста из иномарки доставили в больницу с ожогами.

– На данный момент движение транспортных средств открыто. Личность погибшего пассажира и водителя Toyotа устанавливаются, – добавили в пресс-службе ГИБДД Башкирии.

В Башкирии после ДТП загорелась легковушка // 29.11.

ИСТОЧНИК KP.RU