В тройном ДТП на федеральной трассе в Башкирии погибли два человека

СЕГОДНЯ 10:31 2019-11-29T10:36:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня утром, 29 ноября, в Дюртюлинском районе Башкирии произошло ДТП с двумя погибшими. Оперативную информацию передали в пресс-службе ГИБДД республики.

По предварительным данным, на 1229 километре федеральной автодороги Москва-Уфа разбились три легковушки: Renault Logan, Лада Приора и Hyundai. После жесткого столкновения вспыхнул пожар. На данный момент неизвестно, какой именно автомобиль загорелся. Спасатели потушили огонь, им также пришлось разрезать одну из машин, чтобы вытащить из нее людей.

В аварии погибли два человека, один пострадал. Последний, согласно сводке МЧС, получил ожоги и был доставлен в дюртюлинскую ГКБ.

Сейчас на месте происшествия работает полиция и другие службы. Госавтоинспекторы выясняют причины и обстоятельства трагедии. Движение транспорта на автодороге временно ограничено. Организован объездной путь протяженностью около 40 километров через село Семилетка.

ИСТОЧНИК KP.RU