В Уфе завершили судебное следствие по делу о групповом изнасиловании экс-дознавательницы

СЕГОДНЯ 10:53 2019-11-26T11:41:00+03:00

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В Кировской районном суде Уфы закончилось судебное следствие по уголовному делу о групповом изнасиловании дознавательницы тремя высокопоставленными сотрудниками МВД. Стороны обвинения и защиты изложили свою позицию и ознакомили суд с доказательствами. Об этом сообщает «Вести-Башкортостан».

В ближайшее время начнутся прения, после которых подсудимые дадут последнее слово перед вынесением приговора. Напомним, судебные разбирательства начались в июле этого года.

История с дознавательницей прогремела на всю страну в конце октября 2018 года. 24-летняя сотрудница МВД обвинила троих высокопоставленных коллег Павла Яромчука, Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева в групповом изнасиловании. По словам девушки, они надругались над ней в здании уфимской миграционной службы. Следствие длилось более полугода. Материалы были переданы в суд в конце июня. Обвиняемые были уволены со службы. Сейчас они находятся под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU