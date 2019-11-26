2019-11-26T11:41:00+03:00
Общество

В Уфе завершили судебное следствие по делу о групповом изнасиловании экс-дознавательницы

Громкая история подходит к своему завершению
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Совсем скоро подсудимые скажут последнее словоСовсем скоро подсудимые скажут последнее слово
Изменить размер текста:

В Кировской районном суде Уфы закончилось судебное следствие по уголовному делу о групповом изнасиловании дознавательницы тремя высокопоставленными сотрудниками МВД. Стороны обвинения и защиты изложили свою позицию и ознакомили суд с доказательствами. Об этом сообщает «Вести-Башкортостан».

В ближайшее время начнутся прения, после которых подсудимые дадут последнее слово перед вынесением приговора. Напомним, судебные разбирательства начались в июле этого года.

История с дознавательницей прогремела на всю страну в конце октября 2018 года. 24-летняя сотрудница МВД обвинила троих высокопоставленных коллег Павла Яромчука, Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева в групповом изнасиловании. По словам девушки, они надругались над ней в здании уфимской миграционной службы. Следствие длилось более полугода. Материалы были переданы в суд в конце июня. Обвиняемые были уволены со службы. Сейчас они находятся под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Скандал в башкирской полиции: трое начальников изнасиловали 23-летнюю коллегу»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уфимцу, осужденному за изнасилование внучки, отказали в помиловании
В гибели заживо сварившихся под землей жителей Пензы нашли уфимский след
БСТ запускает вещание в цифровом вещании на телеканале ОТР
В Уфе молодой парень вынес из магазина ящик пива
Уфимцы задолжали 100 млн рублей за сбор и вывоз мусора
Стали известны подробности ДТП в Уфе, где автобус протаранил жилой дом
В микрорайоне Уфы в овраге обнаружили замерзший труп мужчины без верхней одежды
«Ушел устраиваться на работу и не вернулся»: в Уфе десятый день разыскивают без вести пропавшего молодого отца
Житель Башкирии взял в банке кредит на миллион рублей, чтобы купить криптовалюту
В Уфе на Бельском месту насмерть сбили дорожного рабочего
Вахтовый автобус с десятками пассажиров в салоне протаранил в Уфе дом
В Уфе отменили два популярных маршрута автобусов
Идею властей Башкирии ограничить продажу алкоголя на праздники поддержали на федеральном уровне
Жительница Башкирии спасая гуся, стала жертвой лисы
В Уфе на Советской площади установили новогоднюю елку
Житель Башкирии пустился в бега, чтобы не платить штраф за сокрытие убийства
Экс-глава города в Башкирии пойдет под суд за передачу квартиры начальнику полиции
Радий Хабиров объяснил, почему в Уфе машины быстрее становятся грязными
Ремонт подъездов в Башкирии проходит с отставанием от графика
На счету пропавшего с двумя детьми уфимца Артема Мазова нашли 3 миллиона рублей
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»
В ходе потасовки у бара в Уфе мужчину ударили ножом
В Башкирии главврач республиканской скорой помощи покинул свой пост спустя 20 лет
В жестком ДТП в Башкирии с фурой и двумя легковушками погиб мужчина
В Уфе молодую пару сбил пассажирский автобус
Под Уфой неизвестный пробрался в мечеть и вытащил деньги из ящика для пожертвований