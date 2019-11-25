2019-11-25T16:43:17+03:00
Общество

На счету пропавшего с двумя детьми уфимца Артема Мазова нашли 3 миллиона рублей

Куда копил деньги мужчина, остается загадкой
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Мужчину и его детей ищут уже месяцМужчину и его детей ищут уже месяц
Изменить размер текста:

На счету исчезнувшего с двумя сыновьями уфимца Артема Мазова следователи нашли три миллиона рублей. Предположительно, эти деньги мужчина выручил, продав двухкомнатную квартиру, которую его родители купили семье еще до свадьбы.

- Эту квартиру Мазов продал года полтора назад, перед тем как купить новую, на Мушникова. Часть от зарплаты он откладывал в банк под проценты, - приводит слова знакомого с ходом следствия источника издание Ufa1.ru.

На что копил деньги пропавший мужчина - неясно. По мнению другого информатора, это не было частью его плана побега, решение уйти было скорее спонтанным.

Напомним, что поиски отца и двоих его детей идут уже месяц - с 26 октября. 37-летний Артем Мазов забрал пятилетнего Славу и восьмилетнего Илью после ссоры с женой и исчез. Брошенный автомобиль семьи нашли в северной части Уфы, после чего к их розыску подключились водолазы. На данный момент, до образования льда, поиски всех троих приостановлены.

Тем временем МВД Башкирии надеется на помощь общественности. Стражи порядка объявили вознаграждение в 500 тысяч рублей за сведения, которые помогут выйти на след уфимца и его сыновей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Поиски пропавшего в Уфе Артема Мазова и двоих его детей»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ремонт подъездов в Башкирии проходит с отставанием от графика
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»
В ходе потасовки у бара в Уфе мужчину ударили ножом
В Башкирии главврач республиканской скорой помощи покинул свой пост спустя 20 лет
В жестком ДТП в Башкирии с фурой и двумя легковушками погиб мужчина
В Уфе молодую пару сбил пассажирский автобус
Под Уфой неизвестный пробрался в мечеть и вытащил деньги из ящика для пожертвований
Столовое оборудование в школах Башкирии изношено на 63%, в детсадах – на 65%
СК Башкирии проверит родителей мальчика, который просил милостыню на улице
Луиза Хайруллина, похитившая 23 млн рублей из банка в Башкирии, отпразднует новый год в СИЗО
В правительстве Башкирии назвали точные сроки строительства уфимского Восточного выезда
В Башкирии скончался депутат Госсобрания
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»
В Уфе на два месяца закрыли крупные парковки
Сумма ущерба от незаконной добычи полезных ископаемых в Башкирии превысила 154 млн рублей
Водолазы прекратили поиски пропавшего с двумя детьми уфимца Артема Мазова
Власти Башкирии озвучили, когда будет действовать запрет на продажу спиртного на Новый год
Житель Башкирии довел собственную мать до убийства
Получил компенсацию инвалид, год отсидевший за двойное убийство, совершенное братьями из Башкирии
В Башкирии водитель погубил жену во встречном ДТП
Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники в Башкирии за 2019 год
Радий Хабиров высказался по поводу ограждений и шлагбаумов во дворах
Начало недели в Башкирии будет солнечным и морозным
В Башкирии выросли цены на некоторые продукты
Жителей Башкирии шокировала история 10-летнего мальчика, просящего милостыню на улице
В Башкирии на садовом участке нашли труп мужчины двухмесячной давности
Рыбаки из Башкирии засняли трогательное спасение двух раненых лосей