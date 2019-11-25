На счету пропавшего с двумя детьми уфимца Артема Мазова нашли 3 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 16:43 2019-11-25T16:43:17+03:00

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На счету исчезнувшего с двумя сыновьями уфимца Артема Мазова следователи нашли три миллиона рублей. Предположительно, эти деньги мужчина выручил, продав двухкомнатную квартиру, которую его родители купили семье еще до свадьбы.

- Эту квартиру Мазов продал года полтора назад, перед тем как купить новую, на Мушникова. Часть от зарплаты он откладывал в банк под проценты, - приводит слова знакомого с ходом следствия источника издание Ufa1.ru.

На что копил деньги пропавший мужчина - неясно. По мнению другого информатора, это не было частью его плана побега, решение уйти было скорее спонтанным.

Напомним, что поиски отца и двоих его детей идут уже месяц - с 26 октября. 37-летний Артем Мазов забрал пятилетнего Славу и восьмилетнего Илью после ссоры с женой и исчез. Брошенный автомобиль семьи нашли в северной части Уфы, после чего к их розыску подключились водолазы. На данный момент, до образования льда, поиски всех троих приостановлены.

Тем временем МВД Башкирии надеется на помощь общественности. Стражи порядка объявили вознаграждение в 500 тысяч рублей за сведения, которые помогут выйти на след уфимца и его сыновей.

ИСТОЧНИК KP.RU