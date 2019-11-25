Водолазы прекратили поиски пропавшего с двумя детьми уфимца Артема Мазова

СЕГОДНЯ 09:23 2019-11-25T09:40:01+03:00

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В Уфе спасатели прекратили подводные поиски пропавших Артема Мазова и его сыновей.

Напомним, что мужчина исчез месяц назад – 26 октября. Мужчина поссорился с супругой и ушел из дома, с собой 37-летний Артем Мазов забрал двух сыновей - пятилетнего Славу и восьмилетнего Илью. Позже брошенный автомобиль пропавшего отца нашли рядом с одним из уфимских санаториев в северной части города. Масштабные поиски пропавшего мужчины, к сожалению, пока ни к чему не привели. В МВД Башкирии объявили вознаграждение в 500 тысяч рублей за информацию, которая поможет выйти на след Артема и его сыновей.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на уфимское Управление гражданской защиты, продуктивной работе спасателей-водолазов мешает лед, который встал на реках, где ведутся подводные поиски. Соответственно, их работа в акватории прекращена.

В МЧС Башкирии также подтвердили информацию о прекращении поисков до тех пор, пока на реках окончательно не встанет лед.

ИСТОЧНИК KP.RU