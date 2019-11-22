2019-11-22T16:00:27+03:00
Общество

Глава Башкирии объяснил, почему взял в правительство отца знаменитой дознавательницы

Сейчас Ирек Сагитов курирует деятельность министерства молодежной политики и спорта, юстиции и госкомитета по ЧС
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Ирек Сагитов стал заместителем премьер-министра правительства БашкирииИрек Сагитов стал заместителем премьер-министра правительства Башкирии
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Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, почему назначил на должность заместителем премьер-министра Ирека Сагитова, отца уфимской дознавательницы, заявившей об изнасиловании. Он объяснил кадровое решение на прошедшей сегодня, 22 ноября, встрече с журналистами.

– Я всегда придерживаюсь определенных традиций, которые складывались долгие годы. На такую должность по взаимодействию с правоохранительными органами всегда назначали силовика, – сказал Хабиров. – А Ирек Сагитов – боевой офицер, который неоднократно участвовал в боевых операциях. Его уважают в этой среде, поэтому я принял такое решение.

Лидер региона также отметил, что никакой связи между повышением Сагитова и расследованием по делу о групповом изнасиловании его дочери, нет. По словам Хабирова, он «далек от этой истории», и его «интересовала только личность и профессиональные качества».

Напомним, уфимская экс-дознавательница в конце октября прошлого года обвинила выскопоставленных сотрудников полиции в групповом изнасиловании в здании отдела по вопросам миграции. В деле три фигуранта – Павел Яромчук, Салават Галиев и Эдуард Матвеев

ИСТОЧНИК KP.RU

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