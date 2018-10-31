Стали известны личности подозреваемых в групповом изнасиловании 23-летней сотрудницы полиции в Уфе

СЕГОДНЯ 20:45 2018-10-31T21:34:13+03:00

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Вопиющая история с изнасилованием 23-летней сотрудницы Уфимского районного отдела МВД по Башкирии продолжает набирать обороты. Стали известны личности подозреваемых в тяжких преступлениях.

Как сообщает Собкор02.ру, в надругательстве над дознавателем полиции подозреваются начальник Кармаскалинского районного отдела полиции 50-летний Салават Г., его коллега, начальник Уфимского отдела, 51-летний Эдуард М. и инспектор управления по миграции Уфимского района, 34-летний Павел Я.

Салават Г.

На данный момент все трое задержаны, в ближайшее время им будет избрана мера пресечения. Возбуждено уголовное дело по двум статьям: изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

Эдуард М.

Напомним, по версии сотрудников следкома по Башкирии, в ночь с 29 на 30 октября все трое, перебрав алкоголя, набросились и изнасиловали младшую по званию сотрудницу полиции. В Уфу экстренно выехала группа сотрудников Главка МВД, чтобы на месте разобраться в произошедшем.

Павел Я.

Как сообщает собственный источник в «Комсомольской правде-Уфа» в правоохранительных органах, девушка может быть родственницей одного из высокопоставленных сотрудников Росгвардии.