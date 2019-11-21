2019-11-21T11:51:27+03:00
Общество

В башкирском Благовещенске назначили нового главу администрации

Сергей Завгородний сменил Рустама Бадыкшанова, который пробыл на руководящий должности 11 лет
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: страница Сергей Завгороднего ВКонтактефото: страница Сергей Завгороднего ВКонтакте
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На Совете городского поселения Благовещенска назначили нового главу администрации. Им стал 38-летний Сергей Завгородний. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На руководящем посту Завгородний сменил Рустама Бадыкшанова, возглавлявшего администрация с 2008 года. Местные депутаты приняли его отставку 28 октября. За два месяца до этого Радий Хабиров после рабочий поездки назвал ряд микрорайонов Благовещенска запущенными и сравнил с «глухим захолустьем». Среди проблем он выделил убитые дороги, неполадки с электричеством, водоснабжением и газом.

После назначения новоиспеченный мэр поблагодарил Совет за доверие и сказал, что постарается сделать «все возможное, чтобы город в будущем становился комфортнее и полезнее». После этого Завгородний завел страницу ВКонакте, где заявил, что «готов к диалогу» и «открыт» для горожан.

До назначения на пост главы благовещенской администрации Завгородний занимал должность директора «Управления по содержанию и благоустройству» города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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