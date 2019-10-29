2019-10-29T06:55:53+03:00
Политика

В Башкирии мэр Благовещенска досрочно ушел в отставку

На посту главы городской администрации он проработал 11 лет
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Сергей ЖуковФото: Сергей Жуков
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В минувший понедельник 28 октября, в башкирском Благовещенске состоялось заседание местного городского Совета, где депутаты приняли отставку мэра. Рустам Бадыкшанов возглавлял местную администрацию с 2008 года.

Временно исполняющим мэра Благовещенска стала Ольга Игнатова, которая ранее занимала должность заместителя главы горадминистрации. Конкурс на должность главы администрации стартует 31 октября, сообщает издание UfaTime.ru со ссылкой на депутата горсовета Благовещенска Сергея Жукова.

-Не буду скрывать, были разные периоды в работе и не все вопросы получилось решить. Но мы работали, принимая во внимание и критику, и слова поддержки. Пора что-то менять. Пожелаю новому главе администрации города удачи и успехов, - написал на своей странице в соцсетях теперь уже экс-мэр Благовещенска Рустам Бадыкшанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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