«Запущенность – как в захолустье»: Радий Хабиров побывал в Благовещенске

СЕГОДНЯ 14:53 2019-08-15T17:11:11+03:00

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Радий Хабиров в ходе рабочей поездки посетил Благовещенск. Своими впечатлениями он поделился в соцсетях. Врио главы Башкирии отметил, что, несмотря на относительную близость к столице Башкирии, у города есть масса проблем, которые никак не решаются уже много лет.

– В ряде микрорайонов запущенность – как в глухом захолустье. Убитые дороги, проблемы с электричеством, водоснабжением и газом – странно даже перечислять все это в 21 веке, – написал руководитель региона.

Он заявил, что в Башкирии не должно быть «муниципалитетов-любимчиков», и всем районом нужно уделять должное внимание. По словам руководителя региона, право на достойную жизнь есть у всех, включая людей, живущих в отдаленных микрорайонах.

ИСТОЧНИК KP.RU