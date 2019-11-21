Бойцовскую собаку, которая ехала одна в уфимском автобусе, хозяева выкинули на мороз после развода
Стало известно, как оказалась на улице бойцовская собака, которая каталась по городу на автобусе. Ее историю рассказала замдиректора приюта для бездомных собак «Доброта» Елена Жданова.
Как оказалось, пес жил у супружеской пары, которая впоследствии распалась. Собака осталась с мужчиной, а тот не больно и хотел ею заниматься.
– Он её отдал малолеткам, а те её просто выбросили, – написала на своей странице ВКонакте Жданова.
Зовут пса Бархан, и по словам зоозащитницы, он «просто великолепный». Восьмого декабря его отправят в Санкт-Петербург, где ему уже нашли дом. До момента отъезда его оставят на стационаре в клинике «Акита».
– Сегодня (20 ноября – прим. авто.) пацан был кастрирован. Кастрация и часть стационара оплачены. Приобретен корм. Отправка пацана в Питер 8000 рублей. Слава богу, Питер её оплачивает. Сидя в клетке, Бархан постоянно орёт и разносит её. Сегодня ночью вырвался, навёл порядок в клинике, – смеется Елена.
До 8 декабря Бархану необходимо чем-то питаться и оплачивать стационар. Если вы хотите помочь ему, это можно сделать напрямую в клинике «Акита».
Напомним, впервые самостоятельного пса, который сел в маршрутку и вышел на остановке в центре города, заметила горожанка. Она рассказала о бесхозном питомце в соцсетях. По счастливому стечению обстоятельств собаку нашли представители приюта «Добро». Они отправили Бархана на стационар. Теперь, как выяснилось ему предстоит новая поездка – на этот раз в северную столицу России.
Бойцовскую собаку, прокатившуюся на маршрутке в Уфе, отправят в Питер // 21.11.
ИСТОЧНИК KP.RU