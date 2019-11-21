2019-11-21T09:54:11+03:00
Общество

Бойцовскую собаку, которая ехала одна в уфимском автобусе, хозяева выкинули на мороз после развода

Совсем скоро пес окажется у новых хозяев в Санкт-Петербурге
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.com / Елена Ждановафото: vk.com / Елена Жданова
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Стало известно, как оказалась на улице бойцовская собака, которая каталась по городу на автобусе. Ее историю рассказала замдиректора приюта для бездомных собак «Доброта» Елена Жданова.

Как оказалось, пес жил у супружеской пары, которая впоследствии распалась. Собака осталась с мужчиной, а тот не больно и хотел ею заниматься.

– Он её отдал малолеткам, а те её просто выбросили, – написала на своей странице ВКонакте Жданова.

Зовут пса Бархан, и по словам зоозащитницы, он «просто великолепный». Восьмого декабря его отправят в Санкт-Петербург, где ему уже нашли дом. До момента отъезда его оставят на стационаре в клинике «Акита».

– Сегодня (20 ноября – прим. авто.) пацан был кастрирован. Кастрация и часть стационара оплачены. Приобретен корм. Отправка пацана в Питер 8000 рублей. Слава богу, Питер её оплачивает. Сидя в клетке, Бархан постоянно орёт и разносит её. Сегодня ночью вырвался, навёл порядок в клинике, – смеется Елена.

До 8 декабря Бархану необходимо чем-то питаться и оплачивать стационар. Если вы хотите помочь ему, это можно сделать напрямую в клинике «Акита».

Напомним, впервые самостоятельного пса, который сел в маршрутку и вышел на остановке в центре города, заметила горожанка. Она рассказала о бесхозном питомце в соцсетях. По счастливому стечению обстоятельств собаку нашли представители приюта «Добро». Они отправили Бархана на стационар. Теперь, как выяснилось ему предстоит новая поездка – на этот раз в северную столицу России.

Бойцовскую собаку, прокатившуюся на маршрутке в Уфе, отправят в Питер // 21.11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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