Судья, который рассматривает дело о групповом изнасиловании дознавательницы в Уфе, пошел на повышение

14 Нояб. 17:39 2019-11-14T17:40:42+03:00

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Судья Равиль Идиатулин, под чьи председательством слушается резонансное дело об изнасиловании уфимской дознавательницы, получил повышение. Как сообщает пресс-служба Верховного суда Башкирии, он возглавит Демский районный суд Уфы. Соответствующий указ президента России был подписан еще 4 ноября.

Ранее Идиатулин занимал должность зампреда Кировского районного суда, где и слушается скандальное дело. По данным ГТРК "Башкортостан", Идиатулин продолжает рассматривать его, несмотря на повышение.

Напомним, 23-летняя дознавательница заявила, что в ночь на 31 октября в здании уфимской миграционной службы трое начальников избили ее и изнасиловали. Всех троих обвиняемых - Эдуарда Матвеева, Салавата Галиеева и Павла Яромчука - уволили со службы и поместили в СИЗО, позже их перевели под домашний арест.

ИСТОЧНИК KP.RU