2019-11-14T17:40:42+03:00
Общество

Судья, который рассматривает дело о групповом изнасиловании дознавательницы в Уфе, пошел на повышение

Указ подписал президент России
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Громкое дело слушается в Кировском районном суде УфыГромкое дело слушается в Кировском районном суде Уфы
Изменить размер текста:

Судья Равиль Идиатулин, под чьи председательством слушается резонансное дело об изнасиловании уфимской дознавательницы, получил повышение. Как сообщает пресс-служба Верховного суда Башкирии, он возглавит Демский районный суд Уфы. Соответствующий указ президента России был подписан еще 4 ноября.

Ранее Идиатулин занимал должность зампреда Кировского районного суда, где и слушается скандальное дело. По данным ГТРК "Башкортостан", Идиатулин продолжает рассматривать его, несмотря на повышение.

Напомним, 23-летняя дознавательница заявила, что в ночь на 31 октября в здании уфимской миграционной службы трое начальников избили ее и изнасиловали. Всех троих обвиняемых - Эдуарда Матвеева, Салавата Галиеева и Павла Яромчука - уволили со службы и поместили в СИЗО, позже их перевели под домашний арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Скандал в башкирской полиции: трое начальников изнасиловали 23-летнюю коллегу»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии микроавтобус врезался в "Ниву", есть пострадавшие
Улицу Галле в Уфе планируют продлить и реконструировать
В Башкирии зафиксировано снижение количества ипотечных кредитов
«У нас не фашистская Германия»: Радий Хабиров ответил противникам хосписа в Уфе
Под Уфой пламя охватило одноэтажный дом
Жители Стерлитамака чуть не устроили давку на открытии «МакДоналдса»
«Напугали нас»: Сергей Шнуров о выступлении уфимской певицы на шоу «Голос»
В Башкирии обнаружили тела трагически погибших супругов
Минздрав Башкирии покупает 25 новых машин скорой за 72 млн рублей
Молодая мать двоих детей из Башкирии заявила, что над ней надругались в собственном доме
В Уфе бабушка провалилась в подвал и не смогла выбраться
В Уфе установили первые новогодние елки
«Жалко эту женщину»: в Башкирии обнаружили бабушку-маугли
В Башкирии поход трехлетней девочки к стоматологу обернулся кошмаром
В Башкирии волонтеры рассказали о судьбе пропавшего 3 недели назад молодого мужчины
Власти Башкирии планируют повысить производительность труда с помощью консультантов
В Уфе осудили многодетную мать, которая жестоко издевалась над своими малышами
В одном из городов Башкирии построят две новые дороги
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»
«Сейчас его и родителей допрашивает полиция»: в Уфе прекращены поиски 16-летнего студента
«Алиса терпит боль и не скулит»: собаку из Башкирии спасают от мучительной смерти
По итогам трёхдневного форума Musafir и первого шоукейс-фестиваля в сфере этно-музыки в России, многие музыкальные коллективы получили приглашения на зарубежные фестивали.