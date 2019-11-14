Уфимского растлителя, напавшего на девочку в многоэтажке, разыскивает полиция

14 Нояб. 13:04 2019-11-14T13:04:23+03:00

В сети появилось видео с подозреваемым

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В Уфе пытавшийся изнасиловать девочку мужчина попала в объективы камер видеонаблюдения, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитата.

Правоохранители продолжают разыскивать подозреваемого, который днем 7 ноября набросился на 10-летнюю девочку в подъезде многоэтажки по улице Баязита Бикбая. Нападение произошло между десятым и одиннадцатым этажом, когда школьница поднималась к своей квартире. К счастью, прямо в этот момент на лестничную площадку вышел сосед. Извращенец испугался и сбежал.

СК возбудил уголовное дело по статье «совершение иных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Стражам порядка удалось найти камеры, которые зафиксировали предполагаемого преступника.

– В настоящее время следователями совместно с сотрудниками МВД по Республике Башкортостан проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление личности подозреваемого и его местонахождения, – сообщили в СК.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/743759" frameborder="0"></iframe> Подозреваемый в покушение на изнасилование попал на камеры уличного наблюдения.

Приметы подозреваемого: на вид около 20-35 лет, похож на русского, среднего телосложения, рост около 165-175 см.

Был одет: куртка серо-зеленого цвета, джинсы серого цвета, шапка вязанная зеленого и голубого цвета. На спине рюкзак темного цвета.

Граждан, которые обладают какой-либо информацией о разыскиваемом лице, просят позвонить по одному и телефонов: 8 (347) 251-62-51 («Телефон доверия» следственного управления), 8 (347) 279-39-02, 02 или 102 (с мобильного номера телефона).

Напомним, это не первый случай нападения на несовершеннолетнюю в текущем месяце. 1 ноября в том же районе возле торгового центра 13-летнюю девочку пытался совратить неизвестный.

ИСТОЧНИК KP.RU