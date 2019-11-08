Появилась ориентировка на насильника из Уфы, который набросился в подъезде на 11-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 16:00 2019-11-08T16:00:18+03:00

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В Уфе разыскивают мужчину, который пытался изнасиловать 11-летнюю девочку в подъезде жилого дома.

Нападение на школьницу произошло вчера, 7 ноября. Вернувшись со школы, девочка зашла в подъезд многоэтажки по улице Баязита Бикбая. Лифт не работал, и ей пришлось подниматься по лестнице.

Между десятым и одиннадцатым этажом на ребенка набросился неизвестный. Он схватил ее и пытался раздеть, однако в этот момент из квартиры вышел сосед. Нападавший испугался и сбежал. Теперь его разыскивает полиция. По описанию был составлен фоторобот.

Приметы: на вид – 30-40 лет, рост – 165-170 см, худощавое телосложение, светлая кожа, овальное лицо, темные брови. Был одет в вязаную темно-зеленую шапку, темно-синюю куртку из плащевки по пояс, темно-синие джинсы.

Если вам известно о местонахождении предполагаемого насильника, сообщите об этом в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU