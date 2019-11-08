2019-11-08T16:00:18+03:00
Происшествия

Появилась ориентировка на насильника из Уфы, который набросился в подъезде на 11-летнюю девочку

Преступника разыскивают по всему городу
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: полицейские составили фотороботфото: полицейские составили фоторобот
Изменить размер текста:

В Уфе разыскивают мужчину, который пытался изнасиловать 11-летнюю девочку в подъезде жилого дома.

Нападение на школьницу произошло вчера, 7 ноября. Вернувшись со школы, девочка зашла в подъезд многоэтажки по улице Баязита Бикбая. Лифт не работал, и ей пришлось подниматься по лестнице.

Между десятым и одиннадцатым этажом на ребенка набросился неизвестный. Он схватил ее и пытался раздеть, однако в этот момент из квартиры вышел сосед. Нападавший испугался и сбежал. Теперь его разыскивает полиция. По описанию был составлен фоторобот.

Приметы: на вид – 30-40 лет, рост – 165-170 см, худощавое телосложение, светлая кожа, овальное лицо, темные брови. Был одет в вязаную темно-зеленую шапку, темно-синюю куртку из плащевки по пояс, темно-синие джинсы.

Если вам известно о местонахождении предполагаемого насильника, сообщите об этом в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Заполните опрос – выиграйте сертификаты от партнеров «Комсомольской правды»
«Подготовьте малоскользящую обувь»: МЧС Башкирии предупреждает о надвигающейся непогоде
В Центробанке России рассказали, на что чаще всего жалуются жители Башкирии
Глава МВД Башкирии не считает, что «всплеск суицида» среди полицейских связан со службой
«Это большое событие для нас»: в двух районах Башкирии торжественно открыли новые кинозалы
Киберспортсмена из Уфы подозревают в убийстве друга
С каждым годом в Башкирии все меньше мужчин становятся донорами спермы
Ремонтом трассы Уфа-Нагаево займется «Башкиравтодор»
СК предъявил обвинение уфимцу в причинении смерти инвалиду, семья погибшего считает мужчину невиновным
В Башкирии двое мужчин воспользовались беспомощным состоянием женщины и изнасиловали ее
Банк УРАЛСИБ провел открытую лекцию по финансовой грамотности в Уфе
«На крик прибежали коллеги»: работница сельхозпредприятия в Башкирии лишилась руки
ВТБ запускает 12 пилотных проектов со стартапами
Под Уфой построят школу за 350 млн рублей
ВТБ нарастил портфель привлеченных средств физлиц до 5 трлн рублей
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»
Минобр Башкирии проверяет школьников на толерантность
Уфимцы увидят легендарный концерт Аллы Пугачевой на большом экране
В Минздраве Башкирии назвали причины снижения рождаемости в регионе
По факту гибели ребенка, провалившегося под лед в Башкирии, завели дело
На севере Уфы снесут малоэтажные дома и построят высотки
В Башкирии водитель "Лады" переехал 44-летнего мужчину