2019-11-11T10:57:44+03:00
Происшествия

13-летнюю девочку из Уфы обесчестили прямо возле торгового центра

Правоохранители составили субъективный портрет подозреваемого
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Мать потерпевшей девочки обратилась в полицию спустя неделю после произошедшегоМать потерпевшей девочки обратилась в полицию спустя неделю после произошедшегоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Уфе неизвестный надругался над 13-летней девочкой возле торгового центра. В полицию обратилась мама школьницы.

Собственный источник «КП-Уфа» сообщает, что все случилось вечером 1 ноября. Мужчина подошел к девочке в парке возле торгового центра микрорайоне Сипайлово. Поступок какого именно характера позволил себе неизвестный в отношении подростка, не уточняется. Собеседник ограничился формулировкой «развратные действия». Известно, что школьница успела позвать на помощь прохожих.

Примечательно, что девочка рассказала обо всем матери спустя неделю. Заявление в полицию поступило только утром 8 ноября. По описанию потерпевшей был составлен субъективный портрет подозреваемого, который правоохранители будут использовать во время розыска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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