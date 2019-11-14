Пропавшего с двумя сыновьями уфимца Артема Мазова начали искать в другом городе

14 Нояб. 10:43 2019-11-14T10:43:40+03:00

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Сегодня, 14 ноября, поиски пропавшего с двумя детьми уфимца Артема Мазова продолжатся в районе понтонной переправы через реку Белая в Бирске.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, на место выехала группа из семи человек, среди которых пятеро – водолазы. Группа использует две единицы техники, в том числе моторную лодку. Как известно, течение реки Белой идет от Уфы в сторону Бирска.

Ранее МЧС по Башкирии и другие экстренные службы при помощи водолазов искали пропавшего мужчину и двоих его сыновей сначала на реке Уфа, а затем в районе моста Каменная переправа и на месте слияния с Белой.

Напомним, 37-летний Артем Мазов и двое его сыновей, пятилетний Вячеслав и восьмилетний Илья, пропали еще 26 октября. С тех пор пропавших разыскивают полиция, волонтеры, спасатели и даже Росгвардия. В тот злополучный вечер мужчина взял мальчиков на прогулку и ушел в неизвестном направлении. Спустя некоторое время на берегу реки Уфы обнаружили семейный автомобиль Мазовых.

Следователи регионального управления следкома возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения мужчины и двоих мальчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU