Ущерб от дрифта уличных гонщиков в уфимском парке «Ватан» превысил 3 млн рублей
В администрации Уфы подсчитали ущерб от дрифта уличных гонщиков на территории парка «Ватан». Хулиганы нанесли парку повреждения на 3 млн 33 тысячи рублей. Об этом рассказали на сегодняшней оперативке в администрации города.
Напомним, инцидент произошел 4 ноября. Несколько водителей устроили дрифт на площадке амфитеатра. Для своих забав они использовали территорию паркового комплекса, ключая склон от конгресс-холла. В результате поврежденными оказались брусчатка, газон и решетки ливневой канализации.
Сначала стражам порядка удалось задержать самого младшего фигуранта дела – 20-летнего парня, учащегося одного из уфимских колледжей. На допросе он сказал, что его «заманили».
Остальные вандалы также были установлены. Их привлекут к административной ответственности, после чего взыщут суммы ущерба. Заезд в парк «Ватан» закроют железобетонными блоками.
ИСТОЧНИК KP.RU