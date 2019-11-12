Ущерб от дрифта уличных гонщиков в уфимском парке «Ватан» превысил 3 млн рублей

СЕГОДНЯ 08:53 2019-11-12T08:53:27+03:00

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В администрации Уфы подсчитали ущерб от дрифта уличных гонщиков на территории парка «Ватан». Хулиганы нанесли парку повреждения на 3 млн 33 тысячи рублей. Об этом рассказали на сегодняшней оперативке в администрации города.

Напомним, инцидент произошел 4 ноября. Несколько водителей устроили дрифт на площадке амфитеатра. Для своих забав они использовали территорию паркового комплекса, ключая склон от конгресс-холла. В результате поврежденными оказались брусчатка, газон и решетки ливневой канализации.

Сначала стражам порядка удалось задержать самого младшего фигуранта дела – 20-летнего парня, учащегося одного из уфимских колледжей. На допросе он сказал, что его «заманили».

Остальные вандалы также были установлены. Их привлекут к административной ответственности, после чего взыщут суммы ущерба. Заезд в парк «Ватан» закроют железобетонными блоками.

ИСТОЧНИК KP.RU