2019-11-12T08:53:27+03:00
Общество

Ущерб от дрифта уличных гонщиков в уфимском парке «Ватан» превысил 3 млн рублей

Городские власти приняли решение закрыть заезд в парк бетонными блоками
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
фото: ufacity.infoфото: ufacity.info
Изменить размер текста:

В администрации Уфы подсчитали ущерб от дрифта уличных гонщиков на территории парка «Ватан». Хулиганы нанесли парку повреждения на 3 млн 33 тысячи рублей. Об этом рассказали на сегодняшней оперативке в администрации города.

Напомним, инцидент произошел 4 ноября. Несколько водителей устроили дрифт на площадке амфитеатра. Для своих забав они использовали территорию паркового комплекса, ключая склон от конгресс-холла. В результате поврежденными оказались брусчатка, газон и решетки ливневой канализации.

Сначала стражам порядка удалось задержать самого младшего фигуранта дела – 20-летнего парня, учащегося одного из уфимских колледжей. На допросе он сказал, что его «заманили».

Остальные вандалы также были установлены. Их привлекут к административной ответственности, после чего взыщут суммы ущерба. Заезд в парк «Ватан» закроют железобетонными блоками.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ударили по голове»: задержан мужчина, который до смерти избил уфимца ночью во дворе
В Башкирии полицейские во второй раз поймали «закладчиков» популярного интернет-магазина наркотиков
«Скончалась в реанимации на следующий день»: СК проверит обстоятельства смерти воспитательницы детского сада в Уфе
ВТБ запустил мобильное приложение, заменяющее POS-терминал
«Причиной стало обильное кровотечение»: молодому уфимцу, вновь заболевшему раком, резко стало плохо
Синоптики дали прогноз погоды в Башкирии на ближайшие дни
В ГИБДД Башкирии назначили нового начальника отделения
Изменился состав участников в постановке "Ревизора"
«Я благодарен судьбе, что был дружен с тобой»: погибший под Уфой водитель был полицейским и отцом двоих детей
Поиски пропавшей в Уфе 54-летней Земфиры Муртазиной завершены
Стали известны подробности аварии на трассе в Башкирии, где грузовик смял легковушку
В Башкирии сироту поселили в непригодный для жизни дом
В Уфе вручили награды детям-героям
Мэрия Уфы требует отменить оправдательный приговор депутату Горсовета Андрею Носкову
Экс-председатель Верховного суда Башкирии покинул СПЧ при главе республики
Федеральная поддержка нацпроектов и программ в Башкирии превысит 68 млрд рублей
Власти Башкирии намерены десятикратно увеличить товарооборот с Чехией
Информация о презентации ТК «Салям» в г. Ишимбай.
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»
На проект благоустройство Советской площади в Уфе выделят 20 млн рублей
Система рекомендаций учится у клиентов «Дом.ru»