2019-11-05T19:10:12+03:00
Происшествия

Уличные гонщики устроили погром в уфимском парке «Ватан»

Повреждены брусчатка, газон и декоративные решетки
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacity.infoфото: ufacity.info
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Парк «Ватан» в Уфе подвергся нападению уличных гонщиков. О вопиющем случае вандализма рассказали в пресс-службе городской администрации.

Накануне неизвестные взломали замок на площадку амфитеатра и устроили там гонки на автомобилях. Для своих забав вандалы использовали территорию паркового комплекс, включая склон от конгресс-холла. Как итог – поврежденными оказались брусчатка, газон и декоративные решетки ливневой канализации.

фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

– Надеемся, что этот без сомнения варварский поступок любителей развлечений не останется без наказания, – возмутились в уфимской мэрии. – Жаль, что до сих пор в городе есть люди, которые способны на такое хамское отношение к памятным местам.

Данные автомобилей участников акта вандализма переданы в полицию.

фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

ИСТОЧНИК KP.RU

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