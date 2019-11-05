Уличные гонщики устроили погром в уфимском парке «Ватан»
Парк «Ватан» в Уфе подвергся нападению уличных гонщиков. О вопиющем случае вандализма рассказали в пресс-службе городской администрации.
Накануне неизвестные взломали замок на площадку амфитеатра и устроили там гонки на автомобилях. Для своих забав вандалы использовали территорию паркового комплекс, включая склон от конгресс-холла. Как итог – поврежденными оказались брусчатка, газон и декоративные решетки ливневой канализации.
фото: ufacity.info
– Надеемся, что этот без сомнения варварский поступок любителей развлечений не останется без наказания, – возмутились в уфимской мэрии. – Жаль, что до сих пор в городе есть люди, которые способны на такое хамское отношение к памятным местам.
Данные автомобилей участников акта вандализма переданы в полицию.
фото: ufacity.info
ИСТОЧНИК KP.RU