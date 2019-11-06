2019-11-06T15:31:46+03:00
Происшествия

Полицейские задержали первого гонщика, устроившего погром в уфимском парке «Ватан»

Парню всего 20 лет, он студент столичного колледжа
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: кадр записи с камеры видеонаблюденияфото: кадр записи с камеры видеонаблюдения
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Уфимские полицейские задержали первого вандала, устроившего дрифт в парке «Ватан». Им оказался 20-летний парень, учащийся одного из столичных колледжей. О поимке нарушителя правопорядка сообщили в городской ГИБДД.

Молодой человек спустился на своей Daewoo Nexia по склону от конгресс-холла и повредил газон. Это зафиксировала камера видеонаблюдения. Сам студент заявил во время допроса, что его в авантюру «заманил» другой водитель.

– Увидели, что площадка открытая. Ребята дрифтуют. Решили посмотреть. Подъехали, встали, и там джип стоял. Поднялся он в гору, поморгал – так сказать, заманил нас тоже подняться, – сказал молодой нарушитель. – Потом охранник вышел. Увидели мы его и разъехались, – сказал на камеру парень.

Парень разъезжал по склону парка в Уфе.

Напомним, инцидент произошел с 3 на 4 ноября. Несколько неустановленных водителей устроили дрифт на площадке амфитеатра парка «Ватан». В результате действий нарушителей поврежденными оказались брусчатка, газон и решетки ливневок.

Сейчас уфимская администрация подсчитывает ущерб, а сотрудники ГИБДД ищут оставшихся лихачей.

На допросе молодой уфимец сказал, что его "заманили".

ИСТОЧНИК KP.RU

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