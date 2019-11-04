Пропавший с двумя детьми уфимец Артем Мазов может избежать наказания

СЕГОДНЯ 20:48 2019-11-04T20:54:33+03:00

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Следком Башкирии освободит от уголовного наказания пропавшего с двумя детьми уфимца Артема Мазова, если тот сам вернется домой.

Напомним, что мужчина исчез еще в прошлую субботу, 26 октября. Он уехал в неизвестном направлении вместе с двумя сыновьями пяти и восьми лет. Позже автомобиль 37-летнего отца нашли брошенным на стоянке одного из уфимских санаториев.

Сегодня в Следкоме Башкирии объяснили, что пропавший мужчина может избежать уголовного наказания за свой поступок, если он сам придет домой.

По данным ГТРК «Башкортостан», мужчина может боятся вернуться домой после того, как история развилась таким образом – сейчас пропавшего отца ищут десятки волонтеров, спасателей и полицейских. Также 4 ноября к поискам подключили авиацию.

ИСТОЧНИК KP.RU