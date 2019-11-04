2019-11-04T20:54:33+03:00
Общество

Пропавший с двумя детьми уфимец Артем Мазов может избежать наказания

Ситуацию прокомментировали в Следкоме республики
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следком Башкирии освободит от уголовного наказания пропавшего с двумя детьми уфимца Артема Мазова, если тот сам вернется домой.

Напомним, что мужчина исчез еще в прошлую субботу, 26 октября. Он уехал в неизвестном направлении вместе с двумя сыновьями пяти и восьми лет. Позже автомобиль 37-летнего отца нашли брошенным на стоянке одного из уфимских санаториев.

Сегодня в Следкоме Башкирии объяснили, что пропавший мужчина может избежать уголовного наказания за свой поступок, если он сам придет домой.

По данным ГТРК «Башкортостан», мужчина может боятся вернуться домой после того, как история развилась таким образом – сейчас пропавшего отца ищут десятки волонтеров, спасателей и полицейских. Также 4 ноября к поискам подключили авиацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии волонтеры организовали поиски 11-летнего школьника
«Прошел войну, но не вернулся с работы на своей земле»: 22-летняя вдова погибшего вахтовика из Башкирии просит помощи
«Рядом кружили лисы, привлеченные запахом крови»: сотрудники ГИБДД спасли от гибели водителя
В Башкирии дважды в год будут отмечать новый праздник
В Башкирии медики целый час безуспешно откачивали мужчину под окнами многоэтажки
В Башкирии свернули поиски 16-летней девушки - стало известно, где она пропадала
В массовой аварии на трассе в Башкирии пострадали четыре человека, в том числе двое детей
В Уфе пройдут массовые проверки водителей
Житель Башкирии избил и ограбил собственную мать
МЧС по Башкирии предупреждает о сильном ветре и гололеде
В Уфе на несколько дней десятки домов останутся без воды
В Башкирии увеличилась младенческая смертность и сократилась рождаемость
В Башкирии на трассе столкнулись две легковушки: один человек погиб, четверо в больнице
Зима отступит: стало известно, каким будет ноябрь в Башкирии