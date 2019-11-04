2019-11-04T07:50:42+03:00
Общество

В Уфе начался новый этап поисков пропавшего с сыновьями Артема Мазова

К операции подключились сотрудники Росгвардии
Павел КРАЙНОВ
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Сегодня, 4 ноября, в башкирской столице продолжаются поиски 37-летнего Артема Мазова и его сыновей. Поиски пропавших еще 26 октября мужчиы и мальчиков 5 и 8 лет вышли на новый уровень – их будут искать военнослужащие. Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Башкирии, в поисковой операции будут участвовать 50 сотрудников ведомства и вертолеты.

- Росгвардейцы внимательно изучают территорию вместе с взаимодействующими службами, поисковыми отрядами и добровольцами из числа местных жителей, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Башкирии.

Напомним, активные поиски мужчины и двоих детей продолжаются с прошлого понедельника. Артема Мазова и его сыновей Вячеслава и Илью разыскивают сотрудники полиции и волонтеры поисковых отрядов «Поиск детей – Уфа» и «Лиза Алерт. Башкортостан».

ИСТОЧНИК KP.RU

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