2019-10-25T17:36:22+03:00
Общество

Девочка из Башкирии, которую не брали в садик из-за внешности, летит на бесплатное лечение в Израиль

А на днях двухлетняя София Гизатуллина получила новое жилье
Эльвина АПАРИНА
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1 сентября 2020 Софью устроят в детский садик, куда она будет ходить вместе с другими детьми.1 сентября 2020 Софью устроят в детский садик, куда она будет ходить вместе с другими детьми.
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Жизнь двухлетней Софьи Гизатуллиной из Стерлитамакского района, которая прославилась на всю Башкирию историей о том, что ее не берут в садик из-за внешности, с каждым днем становится лучше. Сегодня, 23 октября, стало известно, что малышка летит на бесплатное лечение в Израиль, где ей сделают операцию. Все расходы на себя возьмет государство. О последних новостях из жизни ребенка «Комсомолке» рассказала волонтер Регина Биргулиева, которая помогает девочке и ее семье.

- Вчера родителям позвонили и сообщили приятные вести – 25 октября Софка полетит лечиться. Никаких денег за лечение платить не нужно, все оплатит государство. Семье уже сделали загранпаспорта. Расходы на их получение тоже взяли на себя власти, - говорит Регина.

Волонтер также рассказала, как живется семье в их новой двухкомнатной квартире, которую они недавно получили.

- Софка довольная, у нее ведь теперь своя комната есть с игрушками и кроваткой. В квартире у них есть абсолютно все, не нарадуются. Это жилье им предоставлено до тех пор, пока Софье не исполнится 18 лет. Сейчас семья встает в очередь на улучшение жилищных условий, потом они либо переедут, либо данное жилье перейдет в их собственность, - говорит Регина.

1 сентября 2020 Софью устроят в детский садик, куда она будет ходить вместе с другими детьми.

Напомним, что история с Софьей прогремела на всю республику 18 сентября 2019 года. Ребенка с генетическим заболеванием местные власти отказались брать ее в садик. Из-за болезни у девочки деформирован череп и срослись пальчики на руках. Маме девочки так и сказали: «Ваша дочь будет пугать других детей».

Возмутившись таким отношением, родители необычного ребенка обратились за помощью к неравнодушным людям. Вскоре в ситуацию вмешались сначала волонтеры «Радуги добра», а затем и власти Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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